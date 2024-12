Loterie-Voyages des fondations en santé dans Lanaudière

Dans le cadre de la Loterie-Voyages, activité de financement organisée conjointement par la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et la Fondation Santé Sud de Lanaudière, un nouveau partenariat a été établi avec belairdirect.

Le partenariat, qui a débuté le 12 septembre 2024, offre des rabais de groupe sur l'assurance.

« Nous sommes bien heureuses comme organisations philanthropiques en santé dans la région de Lanaudière de pouvoir compter sur un partenaire pour notre prochaine Loterie-Voyages. Il s’agit d’une nouveauté de créer un partenariat dans le cadre de cette activité et c’est avec fierté que nous débutons le tout avec belairdirect. », affirment les directrices générales de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et de la Fondation Santé Sud de Lanaudière, soit Maude Malo et Isabelle Tremblay.

« Chez belairdirect, nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec les deux fondations en santé de la région de Lanaudière », a déclaré Chantal Chartier, directricede compte, développement des affaires chez belairdirect. « Nous sommes fiers de notre relation et nous sommes impatients de servir les employés, retraités du réseau de la santé et médecins en leur faisant économiser sur l'assurance habitation et automobile ».