Notre-Dame-des-Prairies remet 2 000$ à la Société Saint-Vincent-de-Paul

Les producteurs de lait de Lanaudière donnent 1 550 litres de lait à 10 organismes luttant contre la faim qui seront remis aux plus démunis de la région de Lanaudière pour une valeur de plus de 3 410 $. Cette activité annuelle a lieu régionalement depuis plus de 20 ans et totalise plus de 31 900 $ en dons de lait dans la région. Le ...