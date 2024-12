Le souper-spectacle Mimi & Cie récolte 10 000$

Le 16 novembre , avait lieu un souper-spectacle au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. L'évènement Mimi & Cie a permis de récolter un montant de 10 000 $ qui serviront à allumer des lumières dans le sapin situé devant le Centre hospitalier de Lanaudière (CHDL) dans le cadre de Lumière de la fondation.

Cette soirée avait lieu chez Le Studio à Lavaltrie. Les participants ont pu profiter de trois différents groupes de musique lfred une table pour deux SVP (groupe Jazz), Sweet girls (groupe de style «crooners») ainsi que Happiness (groupe de covers). Puis, d'un souper trois services préparé par le Local Traiteur.

« L’idée de faire un événement au profit de la fondation m’est venue en début d’année et après une rencontre avec l’équipe de la fondation et Stéphane Guillemette de GCIA Événements et Le Studio en mai dernier, j’étais convaincue que c’est ce que je souhaitais faire. Et toute la gang de musiciens et de chanteurs ont embarqué tout de suite dans l’aventure, et ce tout à fait bénévolement, c’est donc pour tout cela que je les remercie grandement », souligne Micheline Pepin, mieux connue sous le nom Mimi.

« Nous sommes toujours très reconnaissants et honorés lorsque des personnes organisent des soirées à notre profit. C’est un beau geste du cœur qui nous touche réellement! » affirme Maude Malo, directrice générale de la fondation.