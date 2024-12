Essor record de construction résidentielle à Saint-Charles-Borromée

La Ville de Saint-Charles-Borromée souligne une année record en matière de construction résidentielle, pour l'année 2024. En effet, on remarque une augmentation de 62 % par rapport à l'année précédente.

La municipalité indique que la croissance soutenue du territoire se traduit par des chiffres remarquables pour 2024, tant en valeur des permis émis qu’en nombre de logements créés. Une analyse comparative des années 2022 à 2024 met en lumière cette progression.

Permis records

En novembre 2023, un permis d’une valeur de 160 M$ avait été délivré pour la Maison des aînés alors que la valeur totale des autres permis s’élevait à 67,9 M$, un record en soi. En comparaison, l’année 2024 marque un bond significatif avec une valeur totale de permis atteignant plus de 160 M$, soit une hausse de 135% par rapport à l’année précédente.

Logements en forte hausse

En plus des records financiers, le nombre de permis émis a dépassé celui des années précédentes, mais surtout le nombre de logements créés a quant à lui plus que doublé par rapport à 2023, affichant une augmentation exceptionnelle de 143% pour un total de 707 nouveaux logements.

Cette croissance se concentre principalement autour du pôle de santé situé à proximité de la route 343. Ce choix stratégique assure un accès optimal au territoire tout en préservant les secteurs à plus faible densité, explique-t'on.

« Dans un contexte où l’accès au logement est de plus en plus difficile, cette augmentation reflète concrètement notre engagement à diversifier l’offre résidentielle et locative. L’effervescence et les records que nous enregistrons en matière de construction résidentielle témoignent de l’attractivité grandissante de Saint-Charles-Borromée. Les gens apprécient notre ville, s’en inspirent et choisissent d’y établir leur foyer », a déclaré Robert Bibeau, maire de Saint-Charles-Borromée.

Enfin, le dynamisme de la construction résidentielle permet d’intégrer plus de 80 M$ de nouvelles valeurs générées par des projets dans les travaux de préparation du budget 2025, qui sera présenté par le conseil le 19 décembre prochain.