Travaux d’agrandissement du garage municipal de Saint-Charles-Borromée

La Ville de Saint-Charles-Borromée a entamé les travaux d’agrandissement du garage municipal, le 21 octobre dernier. La date de livraison du projet est prévue pour septembre 2025. Le coût total de ces travaux est de 7 806 400 $.

Précisément, le projet consiste à agrandir le garage municipal en doublant la superficie au sol pour un total d’environ 1 300 mètres carrés. Le bâtiment aura deux étages pour la portion administrative, laquelle comprendra des salles de réunion, une salle de repos ainsi qu’une terrasse pour les employés.

Dans les dix dernières années, marquées par une croissance soutenue et sans précédent, les effectifs du Service du génie et des travaux publics ont été bonifiés et répartis au gré des disponibilités d’espaces, notamment dans des modules temporaires. Ces travaux vont donc permettre d’intégrer et d’accueillir sous un même toit, en 2025, l’équipe de l’entretien des parcs et espaces verts et d’offrir des espaces de qualités aux employés.

Sur le plan fonctionnel, l’ajout de cinq portes de garage est prévu (pour un total de sept portes) afin d’optimiser la gestion, l’entreposage et l’entretien sécuritaire des équipements roulants. Notons également la mise à niveau de l’ensemble des systèmes mécaniques du bâtiment comme la ventilation, la plomberie et l’électricité, car on prévoit installer l’infrastructure de recharge appropriée pour le déploiement de la première phase en cours de l’électrification de la flotte de véhicules municipaux.

« Cet agrandissement témoigne de notre engagement à placer les citoyens au cœur de nos priorités. Les nouveaux aménagements, pensés pour améliorer l’efficacité de nos opérations, contribueront à renforcer nos services et apporteront une nouvelle dynamique urbaine à Saint-Charles-Borromée. Nous sommes reconnaissants à la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, d’appuyer notre croissance et nos capacités d’innovation », a déclaré le maire, Robert Bibeau.

En parallèle à l’agrandissement du garage, une seconde sortie, donnant sur la rue Visitation, sera construite. L’intérieur du garage sera également réaménagé pour améliorer l’efficacité des opérations. Les travaux se dérouleront du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h 30. Notons que, du 13 au 15 novembre inclusivement, la rue Visitation sera fermée entre la rue Crevier et la rue des Pins. La Ville informera les citoyens si d’autres fermetures de rues sont prévues.

Une aide financière octroyée

Le coût total du projet est de 7 806 400 $, dont 3 759 600 $ provient d’une aide financière octroyée par le gouvernement du Québec dans le cadre du Volet 1 du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM).

Pour libérer complètement la zone nécessaire au chantier, la fermeture de la station de vidange des véhicules récréatifs (VR) et l’abattage de quatre arbres matures ont été nécessaires. Or comme le verdissement est une priorité constante de l’équipe municipale, un stationnement éponge avec des dalles alvéolées en plastique recyclé et un bassin de rétention seront aménagés. Puis, une dizaine d’arbustes seront replantés au cours des prochains mois.

VR et conteneur SSVP : informations importantes



En raison des travaux, la boîte de dons de la Société de Saint-Vincent-de-Paul a été relocalisée dans le stationnement de la caserne incendie.

Enfin, toute nouvelle station de vidange de système septique sera accessible aux propriétaires de VR dès le printemps 2025 au 999 boulevard Sainte-Anne. Situé sur le terrain municipal de la station de pompage, en face du centre hospitalier, ce service public sera disponible en mode libre-service, son utilisation sera toujours gratuite et elle sera ouverte de mai à la fin octobre.