Santé Canada approuve le vaccin à ARNm contre le VRS de Moderna

Moderna affirme que Santé Canada a approuvé son vaccin à ARNm pour protéger contre le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les adultes de 60 ans et plus.

L'entreprise s'attend à ce que le vaccin contre le VRS, appelé mRESVIA, soit disponible au début de 2025. Deux autres vaccins sont déjà disponibles au Canada pour protéger les personnes âgées contre les maladies graves causées par le VRS: Arexvy, fabriqué par GSK, et Abrysvo, fabriqué par Pfizer.

Plus tôt cette année, le Comité consultatif national de l'immunisation a recommandé la vaccination contre le VRS pour les adultes de 75 ans et plus.

Il a également recommandé aux adultes de 60 ans et plus de se faire vacciner contre le VRS s'ils vivent dans des établissements de soins de longue durée ou d'autres établissements de soins chroniques.

Moderna affirme que son vaccin à ARNm est le premier vaccin contre le VRS à être présenté dans une seringue préremplie et que cela permettra de gagner du temps pour les professionnels de la santé et de réduire les erreurs d'administration.

Nicole Ireland, La Presse Canadienne