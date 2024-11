HGrégoire devient président d’honneur des campagnes d’Opération Nez rouge

Depuis 21 ans, l'entreprise HGrégoire collabore avec Opération Nez rouge Laval–Basses-Laurentides et a annoncé être de retour comme président d'honneur des campagnes. Tandis que cela fait quatre ans pour la région de Montréal et cette année s'ajoute la région Mascouche–Lanaudière-Sud.

Le 7 décembre, aura lieur une soirée spéciale organisée par l'entreprise, invitant ses employés à devenir bénévoles pour soutenir la cause. Durant cette soirée, l’entreprise doublera les dons recueillis auprès des utilisateurs du service Nez rouge Montréal, maximisant ainsi son impact sur les initiatives locales de sécurité routière.

« La sécurité routière est une priorité pour HGrégoire, et c’est pourquoi nous avons choisi d’étendre notre soutien à une nouvelle région cette année, déclare Harry Kasparian, vice-président marketing chez HGrégoire et président d’honneur des campagnes Nez rouge. En tant que chef de file dans la vente de véhicules au Québec, nous avons le devoir de sensibiliser le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies. Nous encourageons tous les citoyens à recourir aux services de Nez rouge pour rendre nos routes plus sécuritaires durant les Fêtes. »

Dans le cadre de cet engagement, HGrégoire poursuit également sa campagne de sensibilisation à travers ses réseaux sociaux, rappelant à la population l’importance de la sécurité et de la responsabilité au volant pendant cette période festive.