Nouveaux aménagements au parc Alphonse-Robillard à Saint-Félix-de-Valois

L'inauguration des nouveaux aménagements du parc Alphonse-Robillard à Saint-Félix-de-Valois, a eu lieu en présence de la préfète de la MRC de Matawinie, Isabelle Perreault, le 1er novembre.

Les travaux se sont déroulés au cours de l'été permettant l'ajout du module de jeu pour enfant, de mobilier urbain, d’un abreuvoir ainsi que d’un aménagement paysager pour agrémenter le tout et favoriser une meilleure biodiversité et des zones d’ombre. De plus, l’espace gazonné restant a été nivelé pour permettre un usage multisport : soccer, baseball, frisbee, football, etc.

« La bonification du parc Alphonse-Robillard témoigne de l’importance que nous accordons à l’amélioration continue de la qualité de vie dans nos communautés. Favorisant la socialisation intergénérationnelle, ce parc, bonifié avec soin, constitue un bel héritage pour les générations présentes et futures » , indique Isabelle Perreault, préfet de la MRC de Matawinie

Ce projet a été financé par la MRC de Matawinie grâce au volet Soutien à la compétence de développement local et régional du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, par le ministère de l’Éducation via le Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) ainsi que par le don des enfants de M. Alphonse Robillard qui a permis l’achat du module de jeu pour enfant.

« L’accès à des infrastructures de qualité est une source de motivation importante pour que les Québécoises et Québécois puissent adopter un mode de vie actif. C’est pourquoi nous souhaitons aider les collectivités à soutenir la rénovation et la construction de différents équipements, comme ceux du parc Alphonse-Robillard. Ce parc a maintenant tout ce qu’il faut pour être un endroit rassembleur pour la population du coin » ,termine Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« En faisant ce don, nous espérons contribuer au bonheur et à l'épanouissement des enfants de notre communauté. Nous croyons fermement que le jeu est essentiel à leur développement, et nous sommes ravis de participer à l'amélioration de leur environnement. » - Les enfants de la famille de M. Alphonse Robillard