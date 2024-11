Stationnement hivernal à Joliette : nouvelle réglementation municipale

À compter du 15 novembre 2024, la Ville de Joliette instaurera sur l’ensemble de son territoire une pratique de levée d’interdiction du stationnement sur rue de nuit, lorsqu’aucune intervention du service des Travaux publics n’est requise.

C’est grâce aux commentaires récoltés lors du dernier sondage Léger que la Ville a choisi de revoir sa réglementation. Les citoyens pourront stationner leur véhicule en bordure de la route à plusieurs occasions durant les nuits d’hiver.

« Cette nouvelle mesure est une autre preuve tangible de l’écoute et de la proactivité constantes de mon administration. L’initiative annoncée aujourd’hui est en parfaite adéquation avec les besoins exprimés des Joliettain(e)s en matière de stationnement hivernal, tout en permettant aux équipes dédiées de procéder à cette opération colossale que représente le déneigement », explique Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette.

La neige abondante et le verglas sont des réalités auxquelles nous devons tous nous adapter. Même lorsque les chutes de neige ont cessé, d’autres opérations comme le déglaçage ou le chargement de la neige peuvent justifier le maintien de l’interdiction de stationnement nocturne.

Pour savoir si l’interdiction de stationner est en vigueur ou si elle est levée, les automobilistes peuvent consulter le site joliette.ca ou appeler la ligne 450 960-INFO (4636). De plus, les citoyens peuvent s’inscrire dès maintenant aux alertes citoyennes via leur compte CIVIS, afin de les recevoir automatiquement par messagerie texte, courriel ou message vocal.

Rappelons que l’interdiction de se stationner dans les rues reste en vigueur entre minuit et 7 h, du 15 novembre au 15 avril. Les contrevenants s’exposent à une amende de soixante dollars, en plus des frais d’administration et de remorquage, le cas échéant. Les résidents n’ayant pas d’espace de stationnement privé peuvent laisser leur véhicule dans l’un des stationnements municipaux désignés par la Ville. La liste des emplacements est disponible au joliette.ca.