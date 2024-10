Consignaction : ouverture d’un lieu de retour à Saint-Charles-Borromée

En vue de la deuxième phase de la modernisation du système de consigne, l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction annonce qu’un lieu de retour a ouvert ses portes aujourd’hui au 168, rue de la Visitation à Saint-Charles-Borromée dans la région de Lanaudière.

Sous la bannière Consignaction, ce lieu de retour est doté de nouveaux équipements performants à la fine pointe de la technologie. Tout est en place pour récupérer de plus grandes quantités de contenants de boisson consignés de façon rapide et efficace.

« L’AQRCB/Consignaction propose une expérience renouvelée pour le retour des contenants de boissons consignés. Ce modèle de lieux de retour innove sur le plan de l’expérience client tout en s’inspirant des meilleures pratiques » a affirmé Maryse Taupier, directrice principale exploitation du réseau de l’AQRCB/Consignaction.

Lieu de retour Consignaction

Réservé exclusivement à la récupération des contenants de boisson consignés, ce lieu de retour Consignaction offre deux services, 1) le Retour à l’unité avec des récupératrices automatisées ou 2) le Retour express qui permet de déposer un sac de contenants non triés.

Autre nouveauté, les citoyens qui le souhaitent pourront recevoir leur remboursement par le biais de l’application mobile Consignaction. Pour le Retour à l’unité, les citoyens peuvent être remboursés en argent comptant ou par voie électronique sécurisée, tandis que pour le Retour express, le remboursement se fait par voie électronique seulement étant donné que les contenants sont triés et décomptés dans les jours suivants.

Du personnel est présent sur place pour le service à la clientèle. Les heures d’ouvertures sont : les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches, de 8 h à 18 h et les jeudis et les vendredis, de 8 h à 19 h.

Élargissement de la consigne à de nouveaux contenants

Au lancement de la phase 2, le 1er mars 2025, de nouveaux contenants de boisson consignés s’ajouteront, tels que les bouteilles de vin et spiritueux et les bouteilles d’eau ainsi qu’une nouvelle matière : le carton multicouche. Au total, 5 milliards de contenants de boisson seront assujettis à la consigne. Le nouveau réseau de lieux de retour aura la capacité de traiter les grands volumes anticipés et comptera quelque 400 lieux de retour Consignaction ou Consignaction+ d’ici 2026.