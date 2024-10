Hydro-Québec accorde une commandite de 10 000$ au CJE de Montcalm

Hydro-Québec accorde une commandite de 10 000$ au projet « Everest : Un avenir pour chacun » pour l’année scolaire 2024-2025 du Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm. Cette initiative vise à soutenir les élèves de la région présentant un risque de décrochage scolaire en raison d’un désengagement et d’un profil discret.

"Everest : Un avenir pour chacun" mise sur une approche globale et personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques de ces jeunes. Le projet s’articule autour de quatre axes principaux:

Accompagnement personnalisé: Une intervenante qualifiée accompagne individuellement les élèves pour les aider à surmonter leurs difficultés, à renforcer leur motivation et à développer des méthodes d'apprentissage efficaces.

Activités éducatives: Des visites d'entreprises, des ateliers thématiques et des sorties culturelles sont organisées pour élargir les horizons des jeunes et les aider à découvrir de nouvelles passions. Mentorat: Des professionnels de divers horizons partagent leur expérience, guident les jeunes dans leur parcours et les encouragent à poursuivre leurs aspirations.

Collaboration école-famille-communauté: Le projet favorise une étroite collaboration entre les différents acteurs de la communauté afin de créer un environnement propice à la réussite éducative.

La contribution d'Hydro-Québec est essentielle à la réussite de ce projet. Elle permettra d’offrir aux jeunes des formations et des activités ciblées, contribuant ainsi à lever les obstacles et à leur permettre d’atteindre leur plein potentiel.

Un projet concerté

Rappelons qu’Everest : un avenir pour chacun est également soutenu financièrement par la Table des préfets de Lanaudière dans le cadre de la démarche lanaudoise visant l’amélioration des conditions de vie.