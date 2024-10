La planification stratégique de développement durable va bon train

Le conseil municipal de Saint-Félix-de-Valois dresse un bilan plus que satisfaisant de la première année et demie suivant l’adoption de sa planification stratégique de développement durable. Adoptée lors de la séance ordinaire du 13 février 2023, plus de 67 % des actions sont réalisées ou en voie de l’être.

« Au nom du conseil, je peux dire que nous sommes très satisfaits des résultats de ce bilan qui démontrent l’engagement de notre équipe et des comités dans la coordination vers un but commun, souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Cette planification est ambitieuse, mais à la portée de notre organisation pour planifier un développement de la communauté de façon durable tant d’un point de vue social, économique, qu’environnemental. »

Sur les 86 actions comprises dans cette planification, 59% sont réalisées, 8 % sont en cours de réalisation, 11 % sont en planification et seulement 22 % ne sont pas réalisées. Le plan d’action s’échelonne en trois phases – cours terme, moyen terme et long terme – pour couvrir un cycle de 5 à 7 ans.

Projets structurants

Dans les projets réalisés, notons quelques réalisations concrètes : le calendrier municipal, l’agora de lecture, le développement de nombreux parcs, la bonification du réseau cyclable, la poursuite du développement des sentiers de plein air, le lancement du projet des Maisons Féliciennes, le lancement du marché fermier, l’achat de véhicule électrique et l’ajout de bornes de recharge, l’inclusion de noues végétalisées dans le projet de réfection de la rue Mayrand et dans le projet de prolongement de la rue Henri-L.-Chevrette ainsi que la mise en place d’un programme de mises aux normes des installations septiques.

La participation citoyenne au cœur de la stratégie

Une consultation avait rassemblé une cinquantaine d’intervenants de différents milieux pour une séance de réflexion et d’échanges sur les défis de la communauté au printemps 2022. Une consultation en ligne a également permis à l’ensemble des citoyens de donner leur option sur des projets et des actions à réaliser du 16 août au 23 septembre 2022.

Développement durable

« Avec les grands vents de mai 2022 et les pluies torrentielles du 9 août dernier, nous devons accélérer les actions pour limiter les dégâts sur la communauté et maintenir notre capacité d’agir, souligne Mme Boisjoly. Je suis particulièrement fière de voir se développer des projets comme les Maisons Féliciennes, des infrastructures végétalisées, ainsi que le pôle de la Place de la culture qui incarnent les objectifs de développement social, environnemental et économique durable de cette planification. »