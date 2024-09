Des bacs pour les parcs de Saint-Félix-de-Valois

De nouveaux bacs sont apparus dans les parcs cet été à Saint-Félix-de-Valois. Deux projets se matérialisent : un jardin collectif et l’accès à des jeux en libre-service.

« Nous sommes heureux de mettre en place ces deux projets qui donnent accès à des jardins collectifs et à des jeux gratuitement dans plusieurs de nos parcs. Grâce à une subvention pour les politiques familiales, nous avons pu mettre en place ces deux demandes de notre plan d’action. », indique Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois

«Notre gouvernement multiplie les occasions d’offrir du soutien aux familles québécoises. Les municipalités sont des partenaires de proximité qui connaissent les besoins des familles de leur territoire. En élaborant une politique familiale municipale adaptée, les municipalités peuvent véritablement améliorer la qualité de vie des enfants et des parents. Je souhaite aux familles de Saint-Félix-de-Valois de beaux moments aux bacs de jeux, et souligne le travail de la municipalité dans la mise en place de ces installations pour ses citoyennes et citoyens. », ajoute Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

Bacs de jardin collectif

Les bacs de jardinage sont déjà bien implantés. Vous êtes d’ailleurs invité à vous joindre au projet et accompagner l’équipe qui s’active à les entretenir sous les bons conseils et les ateliers de M. Jardin les mercredis soir à 18h30. Le rendez-vous est à la bibliothèque, mais l’équipe fait ensuite la ronde des autres bacs sur le terrain du poste de pompage Saint-Jean à l’intersection de la 131 (chemin de Saint-Jean) et de la rue Henri-L.-Chevrette et dans le parc du Faubourg.

Le principe est simple : tout le monde peut jardiner et récolter. C’est un espace d’échange, d’apprentissage et de collaboration!

Bacs de jeux

L’autre volet de ce projet concerne la mise en place de quatre bacs pour le prêt de jeux en libre-service au parc Pierre-Dalcourt, parc Georges-Daemen, parc Alphonse-Robillard et le parc du Faubourg. Vous n’avez pas de jouet de sable, pas de ballon, pas de frisbee? Pas grave, venez jouer au parc, des jouets vous y attendent!

Quatre consignes simples :