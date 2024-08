Rehaussement de la passerelle de l’Île Vessot

À compter du 9 septembre prochain, la Ville de Joliette entamera le dernier volet des travaux pour rehausser la passerelle de l’Île Vessot, ce qui entraînera sa fermeture temporaire, et ce, jusqu’au 1er novembre.

Les travaux permettront de rehausser la passerelle de 5 pieds, ce qui préviendra les contrecoups d’embâcles printaniers qui pourraient survenir au cours des prochaines années. La conception des sentiers d’approche sera aussi revue.

L’accès au tronçon situé entre le boulevard de la Base-de-Roc et le chemin du Vieux-Moulin (Saint-Paul) sera complètement fermé pendant la durée des travaux. Toutefois, le sentier du parc Riverain restera accessible par les autres entrées.

« Il s’agit de la dernière intervention nécessaire pour assurer l’intégrité et l’immuabilité de la structure. Les travaux seront menés avec la plus grande diligence afin que les amateurs de plein air puissent enfin profiter pleinement de la passerelle et du sentier.», explique le maire Pierre-Luc Bellerose.

Rappelons que la passerelle avait été sévèrement endommagée par les glaces au printemps 2021, ce qui a nécessité de nombreuses interventions par l’équipe municipale au cours des dernières années.