Cinq écoles de Lanaudière ont accès aux dîners de La Cantine pour tous

Alors que la rentrée scolaire est à nos portes, La Cantine pour tous rend accessible cette année des repas scolaires à cinq écoles dans la région de Lanaudière. L'organisme indique qu'il s'agit d'une année record à travers la province du côté des demandes.

En effet, il y a 10 000 enfants de plus par rapport à l’an dernier. C’est donc 45 000 enfants à travers 12 régions du Québec qui pourront bénéficier de repas dans leur établissement scolaire. Au Québec, c'est un enfant sur cinq, soit 200 000 jeunes, qui vit de l’insécurité alimentaire.

Une demande croissante pour un programme qui fait tomber les barrières économiques

« Bien que La Cantine pour tous dessert 141 écoles en collaboration avec 33 services traiteurs, 83 écoles demeurent sur la liste d'attente pour rejoindre le programme. Ce chiffre illustre la demande croissante pour des solutions de dîners scolaires accessibles. L'objectif à long terme est d'étendre le programme à toutes les écoles primaires du Québec, afin que chaque élève ait accès à un repas nutritif chaque jour », exprime Thibaud Liné, directeur général de La Cantine pour tous.

Des familles qui paient en fonction de leurs moyens

Pour une sixième année consécutive, La Cantine pour tous s'engage à veiller à ce que les enfants soient bien nourris en offrant des repas scolaires grâce à un système de prix flexible, permettant aux familles de payer en fonction de leurs moyens. La Cantine pour tous comble le manque à gagner permettant de couvrir les dépenses des organismes traiteurs. Ce modèle garantit que chaque enfant puisse manger sainement à l'école, sans distinction de leur situation économique.

Des avancées significatives, mais un travail encore nécessaire

Si les gouvernements provincial et fédéral se sont engagés à accroître leurs financements, le Canada demeure le dernier pays du G7 à se doter d’un programme universel de dîners scolaires. Rappelons qu'au Québec, ce sont 200 000 enfants qui vivent sous une forme d’insécurité alimentaire.

Il y a quelques mois le gouvernement provincial a annoncé un investissement de 9 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir La Cantine dans les écoles. Cet appui a été suivi par l’engagement du gouvernement fédéral de consacrer 1 milliard de dollars sur cinq ans pour un programme national d'alimentation scolaire.

Ces contributions sont essentielles pour soutenir les efforts visant à offrir à tous les enfants au Québec un accès à des repas sains et nutritifs à l'école, sans stigmatisation. La Cantine pour tous réaffirme ainsi son engagement à collaborer étroitement avec le gouvernement québécois, qui aide à financer le programme, pour concrétiser un programme d'alimentation scolaire universel.

« La volonté du gouvernement fédéral de mettre en place un programme d’alimentation scolaire est l’occasion de répondre à un problème urgent, mais aussi de favoriser un modèle unique au Québec: les entreprises collectives au service de l’alimentation de nos enfants. L'entrepreneuriat collectif offre un modèle efficace, éprouvé et apte à se déployer rapidement. Il permet aussi de favoriser l’achat local, les circuits alimentaires plus courts, et des emplois locaux de bonne qualité. Les entreprises d'économie sociale, comme La Cantine pour tous, sont donc bien positionnées pour permettre à tous les enfants de manger à leur faim à l’école», précise Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l’économie sociale.

Une campagne pour sensibiliser et impliquer le public

Pour sensibiliser le public à cette cause essentielle, La Cantine pour tous sera visible à travers des affichages sauvages à Montréal et des panobus à Laval à partir d’aujourd’hui. L'organisme invite le public à soutenir ses efforts en faisant un don, permettant ainsi d’offrir encore plus de repas aux enfants dans le besoin, un lunch à la fois.

« Cette année record est le résultat de l'engagement de nos membres, de nos partenaires et de nos communautés. Bien que nous ayons fait de grands progrès pour concrétiser notre vision d’un programme d’alimentation scolaire universel au Québec, notre travail n'est pas terminé. Nous restons déterminés à collaborer avec le gouvernement et tous les acteurs concernés pour garantir qu'aucun enfant ne soit privé d'un repas sain à l'école, indépendamment des moyens financiers de sa famille », déclare Thibaud Liné, directeur général de La Cantine pour tous.

Les 12 régions desservies par La Cantine dans les écoles