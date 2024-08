Portes ouvertes à la caserne de Saint-Félix-de-Valois

La population est invitée le samedi 14 septembre à venir visiter la caserne du Service de protection et d'intervention d'urgence de Saint-Félix-de-Valois lors de la journée portes ouvertes de 9 h à 16 h.

« C’est l’occasion parfaite pour faire découvrir les équipements de nos pompiers aux petits enfants comme aux grands, mentionne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Le service en profite également pour faire de la prévention sur les enjeux de sécurité de la Municipalité. »

Activité pour la famille

Des activités seront proposées toute la journée de 9 h à 16 h comme la présentation et l’essai d’équipement, la visite des camions, la présentation du service d’entraide. Les pompiers en profitent pour faire de la sensibilisation et de la prévention dans la bonne humeur et le plaisir.

Félix sécurité sera également sur place pour faire de la vérification d’extincteur.

En plus des activités relatives au travail des pompiers, un dîner hot-dog sera servi et d’autres surprises vous attendent!

C’est un rendez-vous le 14 septembre à la caserne. 5331, chemin de Saint-Jean (131)

Stationnement sur les rues Lionel et Reine-Lafortune