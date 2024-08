Une 17e année pour le Défi Vélo Papillon Harnois Énergies

La région de Lanaudière s'apprête à accueillir la 17e édition du Défi Vélo Papillon Harnois Énergies qui aura lieu le 24 août 2024. Plus de 500 cyclistes sont attendus pour cette journée sportive au profit du Camp Papillon, un camp de vacances adapté pour les personnes en situation de handicap à Saint-Alphonse-Rodriguez.

Depuis de nombreuses années, cet événement rassemble cyclistes et amateurs de plein air dans un esprit de solidarité et de dépassement de soi. Cette année, en plus des six parcours proposés aux cyclistes, une nouveauté fait son apparition : l'ajout d'un volet course à pied et marche sur les parcours de 5 km et 20 km.

Inscription

Les inscriptions sont ouvertes et peuvent être complétées en ligne via le site www.fondationpapillon.ca/evenement/defivelopapillon. Le coût est de 80 $ par adulte et un reçu officiel de don est remis aux participants. L’inscription est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte. Pour les indécis ou ceux qui se décident à la dernière minute, il sera également possible de s'inscrire dès 7h30 le matin même de l’événement, directement au Parc Casavant-Desrochers.

Participer individuellement ou en équipe

Le Défi Vélo Papillon Harnois Énergies peut bien sûr être relevé individuellement mais également en équipe. Cette approche permet non seulement de renforcer l'esprit de camaraderie, mais aussi d'amasser encore plus de fonds pour le Camp Papillon. Les participants sont encouragés à solliciter leur entourage pour soutenir leur effort, contribuant ainsi davantage au financement des séjours pour les jeunes en situation de handicap au Camp Papillon.

Pour faire un don

Les personnes intéressées à faire un don ou à encourager un participant ou une équipe peuvent le faire via l’option prévue à cet effet dans le formulaire d’inscription en ligne. Tous les dons font une différence. www.fondationpapillon.ca/evenement/defivelopapillon.