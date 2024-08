Bonification du réseau de transport dans la MRC de Joliette dès samedi

C’est ce samedi que prendront effets toutes les bonifications apportées aux circuits urbains du Grand Joliette : un circuit express, cinq nouvelles boucles de 30 minutes, un service sur réservation pour les secteurs non desservis par autobus et en dehors des heures de services, etc.

Les villes de Joliette, Saint-Charles-Borromée et Notre-Dame-des-Prairies ont pensé à vous et, en collaboration avec la MRC, elles lancent un nouveau réseau de transport en commun plus performant et plus flexible. À compter de ce samedi, plus d’excuse pour ne pas utiliser le transport collectif en milieu urbain ! Avec de nombreuses bonifications, c’est six nouveaux circuits de 30 minutes que la MRC de Joliette sera fière d’offrir aux citadins. À partir du 17 août, vous pourrez profiter :

d’un circuit express reliant les points d’intérêts;

des trajets plus rapides;

d’une meilleure accessibilité à tous les quartiers des villes;

d’un service personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques;

d’horaires élargis pour faciliter vos déplacements.

Hier, une rencontre a eu lieu entre la mairesse, les maires des villes et les dirigeants du Groupe La Québécoise, nouveau fournisseur de service pour le transport urbain, afin de s’assurer que tout soit bien en place pour le lancement des nouveaux circuits.

« Nous voulions des circuits rapides et simples pour desservir notre population. L’ajout d’un circuit express et la diminution des temps de parcours des autres circuits à 30 minutes sauront assurément répondre aux besoins des usagers » mentionne monsieur Robert Bibeau, maire de Saint-Charles-Borromée.

« C’est en ralliant nos efforts que nous sommes parvenus, avec l’équipe de la MRC de Joliette, à tracer des circuits mieux adaptés. L’ajout d’un service sur réservation pour les secteurs non-desservis par autobus ainsi qu’après les heures des trajets permettront de s’assurer que l’ensemble des citoyens ait accès à un service de transport en commun sur une plus grande plage horaire » , ajoute monsieur Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette et préfet de la MRC.

« Nous faisons le pari qu’en adaptant nos circuits, ceux-ci sauront mieux répondre aux besoins de notre population. Nous espérons une hausse de notre achalandage dès la rentrée des classes. C’est un investissement monétaire certes, mais c’est aussi un investissement écologique pour les générations futures », mentionne madame Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies.