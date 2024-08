La famille A.Chalut remet 110 444 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

L’organisation de la 44e édition de l’Omnium de Golf André Chalut a permis de remettre un impressionnant montant record de 110 444 $ au Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL) par le biais de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, à l’occasion de la 25e édition à son profit.

Cette année, les profits serviront à financer une toute nouvelle clinique du sein au CHDL, projet majeur de la Grande campagne 2023-2026 de la fondation. L’événement avait lieu le 19 juin dernier au Club de golf de Saint-Jean-de-Matha.

Avec sa 44e édition, ce tournoi de golf est l’un des plus anciens au Québec. Mais il demeure populaire et grandement apprécié de la communauté lanaudoise, malgré les années. Les joueurs ont encore et toujours envie d’y participer, puisqu’ils ont plaisir à y jouer, tout en contribuant à une belle cause, chérie depuis fort longtemps par les organisateurs, soit la grande famille A. Chalut. De plus, des personnalités publiques du monde du sport étaient présentes afin de jouer et discuter avec les golfeurs; ce qui est toujours bien apprécié par les participants.

Depuis 25 ans, plus de 1 M $ ont été remis à la fondation par la famille A. Chalut avec cette activité-bénéfice.