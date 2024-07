Reconstruction de deux ponceaux sur la route 347 à Saint-Norbert

Du 9 au 19 juillet, le ministère des Transports procédera à la reconstruction de deux ponceaux sur la route 347 (Rang Nord) à Saint-Norbert, entre la route de la Ligne-Coulombe et la route des Chars.

Cela oblige la fermeture complète et un détour via la route 158, le chemin Saint-Pierre et la rue des Érables.

La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

Consultez le Québec 511 pour plus d’information à propos de cette entrave. Pour la sécurité des usagers de la route, le respect de la signalisation en place est essentiel.