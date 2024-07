La chaleur estivale frappe le Canada d'un océan à l'autre

Des températures estivales étouffantes recouvrent lundi une grande partie du pays et Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur pour certaines parties de huit provinces et des Territoires du Nord-Ouest.

Les températures dans le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique devraient grimper jusqu’à 40 degrés Celsius cette semaine.

Dans le Canada atlantique, Environnement Canada affirme que les températures diurnes devraient atteindre environ 31 degrés, mais que l'indice humidex se situera entre 37 et 39.

Le centre et le nord-est de Terre-Neuve s'attendent à des températures autour de 30 degrés pour les deux prochains jours et à un humidex dépassant les 30. Le sud-est du Labrador sera confronté à des températures maximales comprises entre 28 et 32 degrés.

Au Québec et au Manitoba, ainsi qu'au Yukon et au Nunavut, aucun avertissement de chaleur n'a été émis.

Environnement Canada devrait fournir une mise à jour sur la vague de chaleur dans l'Ouest canadien plus tard lundi.

Plus tard cette semaine, les restes de l'ouragan Béryl devraient se déplacer vers le Québec et l'Ontario sous forme de fortes pluies, entraînant un risque d'orages.

Pendant ce temps, le service climatique européen Copernicus rapporte que la température mondiale en juin a atteint un niveau record pour le 13e mois consécutif.