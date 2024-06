La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière maintient le principe de coprésidence

À l'issue de sa 34e assemblée générale annuelle (AGA), la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière (FSNL) annonce maintenir le principe de la coprésidence pour l'année 2024-2025. Dre Marilyn Simard-Gravel, administratrice et anesthésiologiste au Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL), succède à Renelle Nicoletti, qui quitte la coprésidence ainsi que le conseil d’administration.

Cette dernière quitte après quatre ans d’implication au sein de la fondation dont deux ans à titre de présidente et un an à assurer la coprésidence. Dre Isabelle Létourneau, chef du service de néphrologie au CHDL, annonce également la fin de son mandat après huit ans au sein du conseil d’administration laissant place à Andréanne Laliberté-Rhéaume, directrice à la Direction du programme jeunesse au Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS de Lanaudière), et Alex Marchand, cofondateur de l'entreprise Recursyve Solutions de Lavaltrie. L’organisation a profité de l’occasion pour remercier Mesdames Nicoletti et Létourneau de leur précieuse implication à travers les années. Quant à Stéphanie Morin, elle poursuit pour une 2e année la coprésidence.

Lors de sa 34e AGA, la FSNL a été ravie de constater qu’elle a alloué un total de 2 032 036 $ en 2023 pour améliorer les soins de santé et les services sociaux dans le nord de Lanaudière, au sein des installations du CISSS de Lanaudière. Ce montant représente un investissement qui dépasse largement le double de celui de l’année précédente.

Un conseil d’administration toujours aussi dévoué

L’an dernier, la FSNL innovait en adoptant une coprésidence pour le conseil d’administration. À la suite de cette belle collaboration, l’idée a été retenue à nouveau cette année. Dre Marilyn Simard-Gravel, nouvelle coprésidente, exprime sa gratitude envers ses collègues pour la confiance qu'ils lui ont témoignée : « Je suis profondément touchée par la confiance que mes collègues m'ont accordée en me nommant coprésidente. Je suis déterminée à œuvrer au mieux des intérêts de notre communauté. ». Stéphanie Morin se dit heureuse de continuer à occuper ses fonctions de coprésidente : « Je suis ravie de poursuivre mon engagement en tant que coprésidente de la fondation, car c’est un honneur de pouvoir contribuer à l’essor de notre communauté de cette façon. ».

Les administrateurs suivants poursuivent leur mandat jusqu’à l’AGA 2025 :

David Hervieux, président de Devolutions inc.;

Hugo Lambert, chef d'équipe - analyse financière chez Harnois Énergies;

Vincent Denommé, directeur développement des affaires chez Desjardins Entreprises;

Dre Dominique Morency, chirurgienne-oncologue au CHDL (CISSS de Lanaudière);

Stéphanie Perreault, présidente chez Alliance ressources humaines;

Stéphanie Morin, consultante.

Alors que le mandat de ces quatre administrateurs se terminait cette année, ceux-ci ont décidé de le prolonger jusqu’à l’AGA 2026 :

Me Marie-Josée Blais, notaire chez Dunton Rainville;

Évelyne Neveu, amélioration continue et projets spéciaux chez Qualinet | Groupe Bélisle;

Dre Marilyn Simard-Gravel, anesthésiologiste au CHDL (CISSS de Lanaudière);

Jérôme Landry, pharmacien à la Pharmacie Proxim Comtois, Landry et Ouellet de Saint-Jean-de-Matha.

Investissements

« En tant qu'organisation, nous sommes extrêmement fière des réalisations accomplies en 2023. Chaque investissement est dédié à l'amélioration des soins de santé pour la communauté nord-lanaudoise, en veillant à ce que chacun puisse accéder à des services de santé de qualité près de chez eux. Nous sommes profondément reconnaissants envers la générosité constante de notre communauté, qui soutient notre fondation année après année », souligne Mme Morin.

La FSNL a répondu favorablement à plus de 80 demandes de financement pour des projets visant le mieux-être ou pour l’acquisition d’équipements médicaux ou non médicaux. C’est donc un montant de 2 032 036 $ qui a été investi à travers le nord de la région, dans les différentes installations du CISSS de Lanaudière.

« Il convient de souligner que tout cela a été rendu possible grâce à l'immense générosité de la population, mais également à un conseil d'administration aussi engagé. Nos membres sont profondément investis dans la santé de la région, posant les bonnes actions au bon moment et faisant preuve d'une grande rigueur pour assurer une saine gestion de notre organisation; c'est ce qui fait toute la différence. Finalement, je termine en remerciant l’équipe permanente de la fondation, soit cinq femmes de cœur qui ont vraiment à cœur le bien de l’organisation et son plein développement. On est vraiment privilégiée comme organisation de pouvoir compter sur elles. », ajoute-t-elle.

La FSNL continue ainsi son engagement à améliorer les soins de santé et les services sociaux dans la région nord-lanaudoise, grâce à la générosité et à l'appui de la communauté.