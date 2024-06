Plan contre la pauvreté: du «patchage» plutôt qu'affronter le problème à la source

Le plan d'action gouvernemental 2024-2029 du Québec contre la pauvreté prévoit une somme de 750 millions $ sur cinq ans — une somme qui aurait dû être dirigée vers l'amélioration du revenu des personnes touchées plutôt que dans «du patchage», dénonce le Collectif pour un Québec sans pauvreté.

Ce plan, attendu depuis des mois dans le milieu communautaire et social, a été déposé vendredi dernier et est pratiquement passé sous le radar.

Le plan 2024-2029 annonce la reconduction de plusieurs mesures existantes ou déjà annoncées, touchant le logement abordable, par exemple, ou le soutien aux banques alimentaires.

Pour ce qui est de l'aide sociale, le plan mentionne que d'ici 2029, Québec souhaite offrir un accompagnement personnalisé à 50 000 prestataires vers une démarche d'intégration en emploi ou une autre forme de «participation sociale».

Mais pour le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le plan de lutte contre la pauvreté ne s'attaque pas aux racines du problème: les revenus insuffisants.

Il faudrait rendre plus généreux le crédit d'impôt pour solidarité, hausser le salaire minimum et le revenu des aînés et des prestataires de l'aide sociale, a plaidé en entrevue mardi Serge Petitclerc, porte-parole du Collectif.

En dévoilant son plan, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, avait noté que le Québec était la province où le taux de faible revenu était le plus bas au Canada, soit 6,6 %, comparativement à 10,9 % en Ontario et 10,9 % au Nouveau-Brunswick, par exemple.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne