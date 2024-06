La population de 85 ans et plus au Canada pourrait tripler d'ici 2073

De nouvelles projections de Statistique Canada suggèrent que la population du pays pourrait atteindre 63 millions d'habitants d'ici 2073, et que le nombre de personnes âgées de 85 ans ou plus devrait tripler.

L'agence affirme que l'accroissement migratoire est le principal moteur de l'augmentation de la population dans tous les scénarios, tandis que la croissance naturelle ne jouera qu'un «rôle marginal» dans la mesure où la population vieillit et les taux de fécondité restent faibles.

Statistique Canada indique que la population passera d'environ 40 millions en 2023 à une fourchette de 47 à 87 millions au cours des 50 prochaines années, avec une prévision de croissance moyenne de 63 millions.

La population âgée de 85 ans et plus passerait de 896 600 personnes en 2023 à entre 3,3 et 4,3 millions en 2073.

L'agence prévoit que le poids démographique de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Québec continuerait de diminuer jusqu'en 2048, selon presque tous les scénarios.

Entre-temps, les scénarios prévoient que le poids démographique de la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique augmentera.