Plantation de plus de 1 750 arbres et arbustes à Crabtree

Le 10 juin , l’équipe d’Arbre-Évolution Coop a complété un imposant projet de reforestation urbaine au cœur de Crabtree avec l’aide de 110 bénévoles, dont 80 élèves de l’école Sacré-Cœur-de-Jésus. Le projet a reçu un financement de plus de 17 000 $ de la part du Programme de Reboisement Social™.

Depuis 2014, Arbre-Évolution Coop déploie le Programme de Reboisement Social™ à la grandeur du Québec et a réalisé plus de 200 projets de plantation dans les municipalités et les écoles. « L’objectif est d’agir comme une bougie d’allumage auprès des communautés. Avec notre soutien financier et notre expertise, on motive les milieux de vie à passer à l’action et réaliser des projets ambitieux », explique Simon Côté, coordonnateur général d’Arbre-Évolution, une coopérative de solidarité établie à la fois à Montréal et dans le Bas-du-Fleuve.

La ville de Crabtree a sollicité Arbre-Évolution et son programme lors du dernier appel de projets l’hiver dernier dans le but de planter beaucoup d’arbres. « Comme toutes les collectivités de la région, nous faisons face à des défis sur le plan climatique. Augmenter notre couvert forestier est l’une des solutions pour rendre la ville plus résiliente face aux enjeux environnementaux, comme les îlots de chaleurs, la perte de biodiversité et les inondations », précise Barbara Fréchette, coordonnatrice à l'urbanisme et à l'environnement à la ville. En effet, il est démontré que la présence d’arbres en milieu urbain réduit le ruissellement, avec le principe de ville-éponge, et que les vagues de chaleur sont moins intenses à proximité des boisés ou des parcs.

De terre à forêt biodiversifiée

Le plan de reboisement d’Arbre-Évolution compte 33 essences d’arbres et d’arbustes différents, dont 4 espèces de chênes, trois espèces d’érables, du févier, du tilleul et du catalpa, notamment, ainsi que quatre types de conifères. Une quantité de 1 500 arbres et 150 arbustes ont été plantés sur une terre en friche récemment acquise par la ville, au bout de la 3e rue. Le reste a été planté dans un parc urbain près de la 9e avenue. « Grâce à cette collaboration avec Arbre-Évolution, nous avons été en mesure de mettre en terre des essences très variées en appliquant des principes de la migration assistée. Et avec les travaux de préparation de sol et l’usage d’un paillis, on a mis toutes les chances de notre côté pour que la plantation traverse l’épreuve du temps », ajoute Mme. Fréchette.

« Nous saluons la participation de tous les bénévoles qui sont venus en grand nombre. Nous remercions Arbre-Évolution et ses partenaires pour leur indispensable soutien. » conclut Mario Lasalle, maire de la ville de Crabtree, qui a aussi injecté un montant de 16 000$ pour bonifier le projet tout en fournissant l’aide de ces travaux publics.