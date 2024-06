Où se rafraîchir à Saint-Charles-Borromée ?

Une vague de chaleur accablante frappe actuellement le Québec. Avec des températures frôlant les 40°C et un facteur humidex élevé, cette canicule représente un important risque pour la santé, particulièrement pour les personnes âgées, les jeunes enfants et celles souffrant de maladies chroniques. Afin d'aider les citoyens à traverser cette période de canicule, la Ville de Saint-Charles-Borromée propose diverses mesures pour assurer leur sécurité et leur confort.

Selon les prévisions annoncées par Environnement Canada, nous devrions franchir les seuils de chaleur extrême pour notre région (moyenne pondérée de trois jours à plus de 33°C et trois nuits à plus de 20°C), de mardi à jeudi.

Îlots de fraîcheur à votre disposition :

Jeux d’eaux des parcs Saint-Jean-Bosco et Casavant-Desrochers, ouverts de 7 h à 23 h.

Aires de rafraîchissement des parcs des Méandres et Jeanne-Sauvé, accessibles de 7 h à 23 h.

Les parcs et espaces verts et ombragés, tel que le parc Saint-Jean-Bosco, sont désignés sites de refuge contre la chaleur accablante.

Les plages naturelles surveillées (Bosco et Maria-Gorreti) ouvriront le 23 juin. La descente à l’eau et la location de planches à pagaie sont disponibles dès maintenant.

Lieux climatisés pour vous rafraîchir :

Centre communautaire Alain-Pagé (10, rue Pierre-De Coubertin), ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h, de 13 h à 17 h et de 18 h 30 à 22 h 30;

Hôtel de ville (370 rue Visitation), ouvert du lundi au vendredi, 8 h à 12 h, de 13 h à 16 h 45 h;

Bibliothèque Rina-Lasnier (57 Saint-Pierre Rue Sud, Joliette) ouverte du mardi au vendredi de 10 h à 19 h.

Disque golf au parc Bosco mardi

L’activité d’initiation au disque golf qui aura lieu le 18 juin prochain à Bosco est maintenue. Plusieurs ajustements ont été apportés à l’organisation afin que tous puissent en profiter pleinement, telles que l’installation de tente pour offrir des coins d’ombre et de l’eau fraîche sera offerte aux participants. Tous les détails de l’événement sont ici.

Conseils de prévention essentiels :

Pendant cette période de grande chaleur, il est crucial de suivre les recommandations d'Urgence Québec :

Portez des vêtements légers ;

Abritez-vous sous un parasol, à l'extérieur, ou portez un chapeau à large rebord et

bien aéré ;

Utilisez un écran solaire pour vous protéger des rayons ultraviolets;

Réduisez vos efforts physiques, particulièrement au milieu de la journée, quand il

fait le plus chaud.

Buvez beaucoup d'eau (six à huit verres d’eau par jour pour un adulte);

Passez au moins deux heures par jour dans un endroit climatisé ou frais;

Ne laissez jamais des personnes ou des animaux dans un véhicule stationné.

Restez vigilants aux symptômes de coup de chaleur : fatigue, maux de tête, étourdissements, nausées, etc. En cas d'urgence, composez le 9-1-1 ou Info-Santé au 8- 1-1.