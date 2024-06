Semaine de la mission académique et de la recherche du CISSS

La deuxième édition de la Semaine de la mission académique et de la recherche (SMAR) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, qui s'est tenue du 3 au 7 juin 2024, a connu un franc succès.

C’est sous le thème « Cultiver le savoir; partager la connaissance » que s’est déroulée cette semaine spéciale portée par la Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche (DEUR) de l’établissement. L’initiative a rassemblé près de 800 participants, incluant des membres du personnel, des médecins et divers experts, pour une série d'activités visant à mettre en valeur la recherche, l'enseignement et l'innovation au sein du CISSS.

Parmi les moments forts, mentionnons la demi-journée scientifique intitulée Pleins feux sur la recherche au CISSS, qui s’est tenue le 5 juin. Cet événement a permis de célébrer les activités de recherche menées au sein de l’organisation, grâce à la présentation de divers projets impliquant des chercheurs du CISSS.

Soulignons également la tenue de la Journée de l’érudition Dr Claude St-Laurent, le 5 juin, et de la Journée Marcel-Harnois, le 7 juin, qui ont respectivement mis en lumière les projets d’érudition des résidents du GMF-U du Sud et du GMF-U du Nord de Lanaudière. Ces événements ont permis de démontrer la qualité et l'importance des recherches menées par les résidents et leur contribution à la mission académique du CISSS.

Gala mission académique

Le point culminant de la semaine a été le Gala mission académique, qui s'est déroulé le 6 juin au Théâtre Alphonse-Desjardins à Repentigny. Celui-ci a permis de souligner le rôle essentiel des superviseurs de stages, des équipes de travail et des gestionnaires dans la formation et le transfert de connaissances.

« Cette année, un nombre impressionnant de superviseurs ont été impliqués dans l'accueil des stagiaires à travers divers secteurs de notre organisation. Nous sommes fiers du travail accompli et tellement reconnaissants pour leur dévouement. Merci à toutes les personnes qui contribuent à faire du CISSS de Lanaudière un lieu où le savoir est non seulement cultivé, mais également partagé. Vous êtes des piliers de notre mission académique », a déclaré Philippe Ethier, président-directeur général du CISSS.

Fort de cette édition réussie, le CISSS est déterminé à faire de la SMAR un rendez- vous annuel incontournable. L'objectif est de continuer à offrir une plateforme où les membres du personnel et les experts peuvent échanger et promouvoir notre mission académique.