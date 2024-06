La SDC du centre-ville de Joliette présente son nouveau conseil d'administration

C’est le 27 mai à la Maison de la musique René-Charette que la SDC du centre-ville de Joliette a tenu son assemblée générale annuelle. Cette année, ce sont quatre postes d’administrateurs qui devaient être comblés, pour autant de candidatures soumises.

De plus, Guy Bénard a été nommé comme nouveau président, ainsi que la composition des membres du conseil d'administration et du conseil exécutif :

PRÉSIDENT

Guy Bénard, Bistro La Belle Excuse

VICE-PRÉSIDENT

Jason Bussières, Brasserie Albion

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER Dominick Martin, Kiwigraphik

ADMINISTRATEURS

France Lacroix, Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière

Jonathan Léveillé, Rouge Canapé

Lyne Destrempes, Océan Jeans

Muriel Lafarge, représentante de la Ville de Joliette

Nathalie Landry, Alimentation Naturelle

Ysabelle Forest, Studio Ysabelle Forest

Lors de l’assemblée, les membres ont tenu à souligner l’implication exceptionnelle de la présidente sortante Mariève Gagnon au sein de la SDCJ.

À propos de la SDCJ

La Société de développement du centre-ville de Joliette est un organisme sans but lucratif qui regroupe près de 200 entreprises membres. En œuvre depuis 1996, ses actions sont centrées sur le développement économique, social et culturel, ainsi que sur la promotion du centre-ville. Elle fait partie du Regroupement des SDC du Québec, qui rassemble elle-même près de 50 SDC de toutes les régions du Québec, et est membre du réseau Rues principales, notamment.