Recyclez de manière responsable vos appareils réfrigérants et climatisants

Le 1er juillet, jour national de déménagement pour les Québécois, est à nos portes et l'organisme GoRecycle met en garde la population contre les conséquences de l'abandon d'appareils réfrigérants et climatisants et invite à un recyclage responsable.

Mentionnons que GoRecycle est le seul organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC pour la gestion responsable du recyclage de ces appareils.

L'abandon fréquent sur les trottoirs est un comportement qui soulève des préoccupations environnementales qui nécessitent une prise de conscience immédiate. Le traitement et le recyclage inappropriés de ces appareils contribuent à la libération de gaz à effet de serre, accélérant ainsi la dégradation de notre environnement. Face à ce défi, il est essentiel d’adopter des pratiques de recyclage responsables.

Des solutions concrètes pour un avenir durable

GoRecycle rappelle qu’il existe des solutions concrètes pour encourager le recyclage responsable, notamment via les 300 points de dépôt officiels de GoRecycle disponibles partout au Québec, ainsi que par son service de collecte par les détaillants. En effet, lors de l'achat d'un nouvel appareil, de nombreux détaillants, partenaires de GoRecycle assurent le recyclage responsable de votre ancien réfrigérateur ou congélateur.

De plus, le programme GoRéemploi permet aux consommateurs qui souhaitent acheter d'occasion d’avoir accès à un réseau de partenaires fiables s’engageant à respecter les plus hauts standards de l’industrie. Ces appareils usagés sont de qualité et bénéficient d’une garantie à l'achat. Le réemploi de ces appareils prolonge leur durée de vie, contribuant ainsi à la protection de l’environnement.

« Chaque geste compte. En recyclant de manière responsable ou en se tournant vers le réemploi, nous pouvons tous contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la préservation de notre planète » , explique Jules Foisy Lapointe.

Un impact environnemental significatif

En cette troisième année de service, GoRecycle a eu un impact environnemental significatif. En 2023, l'organisme a récupéré plus de 160 000 appareils, récoltant 6 800 tonnes de matières recyclées et revalorisées à 95 %. Grâce à ces efforts, le rejet d’environ 138 000 tonnes de gaz à effet de serre a été évité.

« Lorsque vous rapportez un seul appareil réfrigérant, c’est comme si 680 000 personnes refusaient des pailles en plastique. Lorsque vous récupérez trois climatiseurs abandonnés, c’est l’équivalent d’un véhicule retiré des routes du Québec », ajoute Jules Foisy Lapointe.

Pour plus d’informations et pour savoir comment recycler correctement, visitez le site web de GoRecycle.