Centraide Lanaudière investira près de 1 M$ dans la communauté

Centraide Lanaudière a annoncé qu'un investissement de près de 1 M$ sera réalisé cette année auprès des communautés de son territoire.

Ce montant servira à soutenir 58 organismes et initiatives dans l’un ou l’autre de ces champs d’action : « Soutenir la réussite des jeunes », « Assurer l’essentiel », « Bâtir des milieux de vie rassembleurs » et « Briser l’isolement social ». Centraide demeure ainsi fidèle à sa mission première qui consiste à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Mme Isabelle Milliard, directrice Développement et partenariats, précise que « la région est confrontée à des enjeux sérieux qui touchent directement la qualité de vie des moins bien nantis, en plus de freiner sérieusement le développement de leur plein potentiel. Cette somme permettra assurément de changer la trajectoire de vie des personnes les plus vulnérables. »

On note de belles avancées pour Centraide sur le plan du renforcement de son rôle dans le milieu et de ses relations avec ses partenaires. Les organismes sont nombreux à exprimer leur fierté d’être soutenus par une organisation rigoureuse qui mise d’abord sur la stabilité du financement et qui priorise le développement des communautés.

Il faut noter que les demandes sont à la hausse pour presque tous les organismes, ce qui démontre que les besoins sont nombreux et sans cesse croissants. Le soutien de Centraide renforce indéniablement le tissu social de la région.

Mais concrètement, quel est l’impact de Centraide sur le terrain ? Parmi les histoires inspirantes de la dernière année, notons la présence active sur le terrain, que ce soit par la participation aux comités locaux de développement social ou encore par la participation aux AGA. Cette présence a permis d’augmenter le rayonnement de Centraide dans le milieu communautaire, ce qui explique sûrement en partie le grand nombre de nouvelles demandes reçues.

Mme Milliard a tenu à souligner le travail de M. Dave Ferland-Bérard, conseiller en développement social, qui a su développer et entretenir de précieuses collaborations avec les partenaires du milieu et faire une véritable différence dans la vie des gens. Elle a aussi remercié les précieux collaborateurs bénévoles membres du Comité d’analyse et de relations avec les organismes, sous la gouverne de M. Louis-Marie Laplante et ceux du Cabinet de campagne. Ces collaborateurs au grand cœur ont une valeur inestimable pour Centraide.