Célébration de deux centenaires à l’église de Saint-Jacques

C’est avec bonheur que les résidents du Centre d’hébergement de Saint-Jacques ont pu assister le 28 mai à une célébration eucharistique à l’église de Saint-Jacques au cours de laquelle les anniversaires de deux nouvelles centenaires ont été soulignés.

Cet événement, qui a également rassemblé toute la communauté, a permis de répondre à la volonté des résidents de pouvoir bénéficier de la proximité de ce lieu de culte, riche en souvenirs pour plusieurs d’entre eux.

Grâce à la mobilisation de nombreux employés, de bénévoles, des familles des usagers et des policiers et pompiers du territoire, tous les résidents ont été escortés en toute sécurité vers l’édifice voisin pour vivre ce moment de recueillement et de fête.

Après la cérémonie religieuse co-présidée par l’abbé Paul Léveillé et le curé Rolland Dagenais, on a procédé à la célébration du 100e anniversaire de naissance de mesdames Gilberte Forget et Claire Mayer, qui étaient alors entourées de leurs proches, des résidents ainsi que des représentants du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière et de la municipalité, dont la mairesse de Saint- Jacques, madame Josyanne Forest. Des jeunes de l’école primaire Saint-Louis-de- France ont aussi contribué à la réussite de l’événement, alors que même la Dre Sylvie Parent, médecin au Centre d’hébergement et pianiste à ses heures, a pris part à ce moment unique et fort en émotions accompagnée de sa sœur violoniste, Annie Parent.

Une envolée de papillons et de ballons biodégradables, dans lesquels chacun des résidents a pu rédiger et insérer un mot pour un être cher, s’est tenue par la suite sur le parvis de l'église.

Toute l’équipe du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière souhaite à ces deux centenaires de nombreuses autres années de bonheur et remercie chaleureusement tous les partenaires et bénévoles qui ont fait en sorte que cet heureux événement soit possible, sous la coordination de madame Nathalie Champagne, gestionnaire du milieu de vie, et de son équipe dévouée.