Le CISSS de Lanaudière lauréat du prix Isabel-et-Michèle-Beauchemin-Perreault

La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière est fière d’annoncer que l’organisation est lauréate dans le domaine de prix Sécurité des soins et des services (prix Isabel-et-Michèle-Beauchemin-Perreault) dans le cadre des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).

Ce prix a été décerné par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) le 23 mai dernier, à Québec, pour la réalisation Implication des usagers dans l'analyse des événements. Sa réception revêt une grande signification, puisque Mme Michèle Beauchemin Perrault a joué un rôle important dans l’évolution de la déclaration d’événements sentinelles.

La réalisation soumise par le CISSS de Lanaudière est une démarche visant à impliquer les personnes concernées, ou leurs proches, par un événement sentinelle afin de procéder à l’analyse de celui-ci et ainsi d’améliorer la compréhension des facteurs en cause. L’objectif est d’écouter le récit, les constats et les recommandations de l’usager, de sa famille et de ses proches, lesquels permettent de contribuer à l’amélioration continue des soins et des services tout en faisant en sorte d’apporter les ajustements nécessaires afin d’éviter que ce type d’événement se reproduise.

Le CISSS de Lanaudière s’engage à agir, au quotidien, en plaçant les usagers au cœur de ses actions. Nous tenons à remercier les familles et leurs proches, qui ont accepté de contribuer au processus d’analyse de ces événements, de leur ouverture et de leur confiance ainsi que tous les employés et gestionnaires de l’organisation pour leur collaboration dans cette démarche d’amélioration continue.

Les Prix d’excellence du RSSS visent à souligner les initiatives mises en place sur le terrain au profit des usagers, dans un souci constant de performance et d’amélioration continue.