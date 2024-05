Le soutien à domicile au cœur du plan de Québec pour répondre au vieillissement

Le gouvernement Legault a présenté vendredi matin son plan pour répondre au vieillissement de la population. Plusieurs mesures phares constituent ce plan, mais le soutien à domicile semble être le fondement pour assurer une qualité de vie aux aînés.

Piloté par la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, le plan d'action gouvernemental 2024-2029 «La Fierté de vieillir» est le fruit d'une concertation de 34 ministères et organismes.

Toutes les mesures du plan d'action sont accompagnées d'indicateurs permettant de surveiller leur application. Parmi les mesures mises de l'avant par Mme Bélanger lors de son allocution, vendredi matin à Québec, on note qu'il faut favoriser davantage le soutien à domicile.

«La politique nationale va venir mettre en place les éléments importants pour faire en sorte que le soutien à domicile et le maintien de l'autonomie des personnes soient quelque chose qui soit mis en évidence au Québec et que ce soit nettement amélioré», a déclaré Mme Bélanger.

Elle a souligné que le vieillissement fait partie du cours normal de la vie, mais qu'il est important d'accompagner les aînés dans une perspective de maintien de l'autonomie. «Je vais continuer d'investir mes énergies pour qu'on poursuive sur cette voie afin de constater notre réussite dès la prochaine année», a affirmé la ministre Bélanger.

«Le soutien à domicile est une pierre angulaire d'un vieillissement en santé à la maison, ce que souhaitent tous les Québécois», a-t-elle poursuivi.

Selon la ministre, «on les connaît, les solutions pour que le vieillissement actif puisse briller» au Québec. Elle a aussi parlé de lutter contre l'âgisme, d'assurer que les aînés puissent se loger dans des logements abordables et de favoriser le retour en emploi sans pénalité financière pour ceux qui le désirent.

Le plan du gouvernement fait aussi mention d'accroître l'accessibilité à l'information et aux outils numériques, améliorer l'accès aux soins de santé et aux services sociaux et favoriser les déplacements sécuritaires.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne