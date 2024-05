Centraide Lanaudière récompense ses partenaires

Centraide Lanaudière a procédé à la remise de ses prix Reconnaissance, destinés à mettre en lumière le travail réalisé par ses partenaires au cours des 12 derniers mois qui viennent de s’écouler et à célébrer l’engagement exceptionnel de personnes et d’organisations envers leur communauté.

La remise des prix, qui s’est faite de façon virtuelle, a permis à quatre récipiendaires de se distinguer dans les catégories Impact, Étincelle, Distinction et Coup de cœur.

Le premier prix, dans la catégorie IMPACT, a été raflé par le Groupe Crête, qui a démontré l’importance de redonner et de soutenir la communauté. Les équipes de Centraide Lanaudière et Centraide Hautes-Laurentides ont remis conjointement ce prix à M. Sébastien Crête et ses employés, l’entreprise étant active dans les deux régions.

Le prix ÉTINCELLE a par la suite été remis aux Cuisines collectives La Joyeuse Marmite, organisme qui accompagne les familles et les individus dans l'apprentissage de la planification des repas en fonction de leur budget et de leurs besoins nutritionnels. Leur collaboration avec Moisson Lanaudière a permis de toucher un large public et de faire rayonner leur savoir-faire et d’apporter du réconfort aux plus démunis.

La cérémonie virtuelle s’est ensuite poursuivie avec l’attribution du prix DISTINCTION. Et c’est à Mme Elise Thériault que l’honneur est revenu. Son expertise et son implication soutenue à titre de membre du Cabinet de campagne de Centraide Lanaudière depuis maintenant trois ans font une grande différence. Au fil des ans, elle a pris en charge divers mandats qui ont permis d’accroître la notoriété de l’organisme, de mobiliser de nouveaux partenaires et donateurs et de développer de nouvelles collaborations auprès d’entreprises influentes dans la région.

Le dernier prix remis fut le Coup de cœur, attribué à Mme Nancy Robitaille. Rattachée à la campagne Entraide Desjardins et membre du cabinet de campagne depuis bientôt 3 ans, elle joue son rôle d'ambassadrice de campagne de façon extraordinaire, malgré son horaire chargé.

Elle s’implique de différentes façons, notamment en prenant la parole pour mousser la campagne et faire connaître les causes que soutient Centraide dans la communauté.

L’Événement Reconnaissance étant le moment tout indiqué pour souligner le travail colossal accompli quotidiennement pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables, la direction de Centraide Lanaudière a également tenu à remercier tous ceux et celles qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué à la cause au cours de l’année.

Il est aussi à noter que les trophées offerts aux personnes gagnantes ont été réalisés par La Boutik, un plateau de travail de la Maison Lyse-Beauchamp, qui offre des services en santé mentale, itinérance et dépendances dans la MRC d’Antoine-Labelle dans les Hautes-Laurentides.