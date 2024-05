Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la sclérose en plaques (SEP) qui a lieu chaque année le 30 mai. Cette année, le thème porte sur le diagnostic.

L'Association sclérose en plaques de Lanaudière indique qu'une personne sur 400 est touchée par cette maladie. D'ailleurs, dans Lanaudière, on estime à 1 200 le nombre de personnes qui vivent avec cette maladie auto-immune dégénérative du système nerveux central. De plus, elle affecte également les familles ajoutant ainsi plus de gens impacté par cette maladie.

Malgré les avancée médicales, on ignore toujours la cause. Il y a trois fois plus de femmes que d'hommes qui sont atteintes de SEP.

Le symptôme le plus courant est la fatigue, mais il en existe d'autres comme : engourdissements, troubles visuels, faiblesses musculaires, troubles cognitifs, etc. Certains de ces symptômes sont invisibles et peuvent être mal interprétés par l’entourage, ce qui peut représenter une source de frictions ou même de conflits.

La maladie évolue par poussées avec des phases de rémission et ils existent des médicaments pour ralentir l'évolution et diminuer les symptômes, mais il n'est toujours pas possible d'en guérir.

L'association indique que le diagnostic de la maladie est difficile, car il n’existe pas d’examens spécifiques. Les méthodes utilisées sont l’imagerie par résonnance magnétique (IRM), les potentiels évoqués et la ponction lombaire. Le diagnostic doit répondre à des critères très précis, et ne peut être posé qu’une fois éliminées toutes les autres causes possibles des symptômes observés.

Une amélioration de la situation inclurait une meilleure formation et sensibilisation à la SEP parmi les professionnels de la santé, ainsi que de nouvelles recherches et des progrès cliniques dans le diagnostic de la SEP.

Appel aux dons

Depuis bientôt 40 ans, l’Association sclérose en plaques de Lanaudière agit par, pour et avec les Lanaudoises et Lanaudois concerné(e)s par la SEP pour réaliser sa mission d’améliorer leurs conditions de vie.

Seul organisme communautaire autonome de la région reconnu et financé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour accompagner les gens touchés par la SEP, l’ASEPL accompagne ces personnes tout au long de leur parcours avec la maladie.

Tous les dons reçus sont consacrés à 100 % aux services aux membres et demeurent dans la région.