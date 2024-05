Saint-Charles-Borromée, alliée dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie

À l'occasion de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, la Ville de Saint-Charles-Borromée réaffirme avec fierté son soutien aux communautés LGBTQIA2+ en hissant haut le drapeau inclusif à l’hôtel de ville. Cette année encore, la Ville est unie dans son engagement pour une société inclusive, où chacun, peu importe son orientation sexuelle ou son identité de genre, est respecté et valorisé.

Afin de marquer son appui à la cause et son soutien relativement aux objectifs que cette journée poursuit, le conseil municipal proclame cette journée à son calendrier de mai et a adopté une résolution lors de la dernière séance du conseil du 6 mai dernier.

Ce geste symbolique a pour objectif de sensibiliser les citoyens en rappelant son soutien et sa solidarité envers les communautés lesbienne, gai, bisexuel·le, trans, queer, intersexe, asexuel·le, Two-Spirit et toute autre orientation sexuelle, Identité ou expression de genre. En tant que ville, SCB reconnaît son rôle crucial dans la promotion de l'inclusion et de la diversité. Elle est consciente des défis auxquels font face les personnes LGBTQIA2+ et elle s'engage à travailler activement pour créer un environnement où tous se sentent en sécurité et respectés.

« Malgré les avancées significatives réalisées, il reste encore beaucoup à faire. Notre ville est résolue à poursuivre ses efforts pour créer un environnement où la diversité est célébrée et où l'inclusion est la norme. Notre engagement envers cette cause ne faiblit pas et nous appelons chacun de nos concitoyens à se joindre à nous dans cette lutte pour un monde plus juste et équitable. Ensemble, nous pouvons créer un avenir inclusif où chacun peut vivre librement. », déclare le maire, M. Robert Bibeau.

Rappelons que la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, originaire du Québec, commémore la décision prise par l’Organisation mondiale de la santé le 17 mai 1990 de retirer l’homosexualité de la liste des maladies psychologiques.