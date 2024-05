La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière récolte 3,8 M$

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est fière d’annoncer que, grâce à la mobilisation de la communauté, c’est maintenant près de 95 % de l’objectif de sa campagne « Agir ensemble, pour l’humain » qui est atteint.

En effet, sur un objectif de 4 millions de dollars, il y a déjà 3,8 millions en promesses de dons récoltées pour la santé du nord de Lanaudière. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour toute la population ayant besoin de soins de santé et de services sociaux dans le nord de la région. La fondation invite donc la population à poursuivre cet élan de générosité afin d’atteindre l’objectif.

« Il est fascinant de voir à quel point la communauté nord-lanaudoise est tissée serrée. Par là, je parle du fort sentiment d’appartenance qu’ont les gens envers leur région et cela transparaît dans nos campagnes. Une grande force de mobilisation les habite et c’est tellement beau à voir. Je tiens à remercier toutes les personnes qui font une différence et je fais appel à la générosité de toute la population afin qu’on atteigne cet objectif pour ainsi pouvoir réaliser tous les projets associés à la campagne », tient à ajouter Maude Malo, directrice générale de la fondation.

Avancement des projets

« Avec cette campagne, nous souhaitions financer des besoins pour lesquels nous verrions les impacts rapidement. Nous pouvons affirmer que c’est mission accomplie, puisque plusieurs projets sont déjà entamés ou le seront très prochainement », affirment les deux coprésidentes de la fondation, Stéphanie Morin, consultante, et Renelle Nicoletti, directrice des opérations - détails chez Nicoletti pneus & mécanique.

Parmi les projets entamés se trouve entre autres un appareil de neuromodulation qui est déjà en place et fonctionnel depuis quelque temps. Également, le budget loisirs pour les centres d’hébergement ainsi que le financement du service de télévision et du Wi-Fi au Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL) sont deux projets déjà financés.

Divisée en quatre axes d’investissements

Rappelons qu’une des particularités de cette campagne est qu’elle est divisée en quatre axes d’investissements. Tous différents les uns des autres, mais tout aussi importants. L’axe Grandir en beauté rejoint tous les projets en lien avec la pédiatrie et la jeunesse de façon générale. Un des principaux projets associés à cet axe est le financement d’un chien d’assistance pour la clientèle des secteurs touchant la déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l’autisme et la déficience physique. Le deuxième axe d’investissement, Vieillir en santé, touche tous les besoins en vieillissement, notamment en gériatrie et dans les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD). Ensuite, l’axe Prendre soin de sa santé mentale est le troisième axe de la Grande campagne, celui-ci vise les donateurs ayant à cœur la santé mentale. Finalement, le quatrième axe se nomme Vivre une expérience optimale en lien avec les installations de santé. Cet axe touche principalement le mieux-être de la population, l’accessibilité et la proximité des soins et services de santé. Les deux plus grands projets de la Grande campagne se trouvent d’ailleurs dans cet axe. Il s’agit de la création de la Clinique du sein au CHDL qui représente un investissement de plus de 1,2 million de dollars, en plus de l’acquisition d’équipements et de mobilier pour le Pavillon de soins palliatifs et de fin de vie qui débutera dans les prochains mois.

La fondation tient à remercier chaleureusement toutes les personnes et entreprises qui ont choisi de donner pour la cause. Également, la fondation peut compter sur un précieux comité de sollicitation qui a l’objectif d’amasser le plus de fonds possible pour la fondation et d’atteindre l’ambitieux objectif fixé. Celui-ci est composé d’Annie-Claude Gaudet (Banque Nationale), Philippe Belleville (Ventilation Jean Roy), Hubert Courtemanche (Résidence Le Grand Manoir) ainsi que Stéphane Morel (IA Groupe financier – Services financiers Stéphane Morel). La fondation les remercie du fond du cœur de leur engagement.

Toute personne désirant prendre part à ce mouvement de générosité peut faire un don sur le site de la fondation au votrefondation.org/grande-campagne ou encore contacter la fondation directement au (450) 752-8222, poste 2721 que ce soit pour un don, ou pour connaître les différentes façons de donner.