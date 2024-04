La Ville de Joliette reconnait ses bénévoles

En guise de reconnaissance pour leur dévouement et le temps accordé à l’amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyens, la Ville de Joliette dévoile les lauréats du Gala de l’action bénévole, s’étant tenu le mercredi 24 avril dernier au Centre culturel Desjardins.

Près de 400 personnes, bénévoles, membres d’organismes locaux et citoyens, se sont réunies afin de souligner et célébrer la richesse du bénévolat sur notre territoire. À titre de remerciement, la soirée s’est terminée par une magnifique prestation du chanteur Christian Marc Gendron.

Prix Jeune bénévole – Mme Alys Dufour

Accueillante et rassembleuse, Mme Dufour s’implique activement au sein de la Maison des Jeunes La Piaule de Joliette. Elle agit à titre de bénévole lors des événements tels que le Noël des campeurs et Frayeur O’Parc. Elle se démarque aussi par son engagement, notamment au sein du conseil d’administration. Une leader positive auprès des jeunes!

Prix Développement social – Mme Geneviève Lacroix

Membre du conseil d’administration, Mme Lacroix offre bénévolement son expertise et son expérience à la Société d’autisme régionale de Lanaudière (SARL). Depuis plusieurs années, elle appuie l’organisme dans plusieurs sphères telles que la campagne de financement du Biscuit Sourire et même la construction de leur nouvelle bâtisse. Une aide inestimable pour la SARL!

Prix Développement culturel – Mme Madeleine Poirier

Lectrice passionnée, Mme Poirier fait rayonner la Bibliothèque Rina-Lasnier et sa mission. Depuis 2011, elle participe bénévolement au programme Lire et faire lire en tant que mamie lectrice. Elle a également offert ce soutien aux élèves en démarche de francisation à l’école primaire Marie-Charlotte. Son engagement auprès des enfants a un impact significatif sur leur développement et sur leur plaisir de lire!

Prix Aîné en mouvement – Mme Chantal Comtois

Depuis des années, Mme Comtois multiplie les actions bénévoles dans différents organismes de la région, dont la Maison des Grands-Parents du Grand Joliette. Chaque lundi, elle y anime des séances de renforcement musculaire, une activité capitale pour les membres. Son accompagnement bénévole mise sur la santé mentale et le soutien aux gens dans le besoin. Des valeurs précieuses!

« Je tiens à exprimer une fois de plus ma profonde gratitude à tous les bénévoles de la région. Votre dévouement et votre engagement sont exceptionnels. Cette contribution fait une différence significative dans la vie de plusieurs et renforce le tissu social de notre communauté », mentionne le maire, Pierre-Luc Bellerose.