Ouverture officielle des nouveaux bureaux de Mon Afrique À Lanaudière

Le jeudi 2 mai, l'organisme Mon Afrique À Lanaudière procède à l’ouverture officielle de son bureau à Joliette.

L'organisme est très actif depuis de nombreuses années et son ancien bureau ne répondait plus à ses besoins toujours grandissants.

Avec la croissance importante de l’organisation, le public aura maintenant un point d'ancrage qui permettra à l'équipe de mieux les servir. Pour célébrer l’inauguration du bureau, situé au 78 Pl. Bourget N à Joliette, les gens sont invités le samedi 11 mai 2024 à un 5 h - minuit.

« Nous connaissons la valeur des occasions de se rencontrer et d’échanger sur les enjeux qui sont au cœur de notre savoir-faire. C'est aussi le moment de prendre la mesure de notre croissance et de célébrer la vivre et servir ensemble que nos activités produisent. »

Ce bureau est d'une capacité de 25 à 30 personnes permettra à l’équipe de mieux répondre aux besoins de ses participants et de s’épanouir dans un environnement dynamique et favorable au déploiement de la mission.