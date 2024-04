Plastique: un plafonnement de la production serait trop compliqué, selon Guilbeault

Le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, affirme que le monde peut résoudre le problème du plastique sans insister sur un plafonnement strict dans la production.

M. Guilbeault affirme que les négociations sur un traité visant à mettre fin aux déchets plastiques progressent bien et il est convaincu qu'un accord sera conclu cet automne lors des négociations finales en Corée du Sud.

Mais il estime qu’un plafond précis et juridique sur la quantité de plastique produite dans le monde est probablement trop compliqué à concevoir et à appliquer.

Selon lui, si les négociateurs acceptent d'interdire certains plastiques à usage unique et difficiles à recycler et d'exiger une quantité minimale de matériaux recyclés dans les nouveaux produits, cela éliminera de manière organique le besoin de fibres plastiques vierges.

De nombreux groupes environnementaux affirment que, même si de telles politiques sont utiles, la seule manière de mettre réellement fin à la pollution plastique est de réduire la quantité de plastique disponible.

Les groupes industriels soutiennent que les solutions de rechange au plastique sont généralement plus coûteuses et nécessitent plus d’énergie pour être fabriquées.