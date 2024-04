Avis d'intérêt

Société québécoise des infrastructures

RECHERCHE DE TERRAIN VACANT DISPONIBLE À LA LOCATION

À DES FINS D’ENTREPOSAGE À JOLIETTE ET SA PÉRIPHÉRIE

No Demande D53242

La Société québécoise des infrastructures (Société) invite tout propriétaire intéressé à lui faire

parvenir des renseignements au sujet de terrain vacant nivelé et clôturé, disponible à la location, à des fins d’entreposage de matériaux divers (graviers, quelques véhicules, etc.), et répondant aux critères suivants :

Superficie : superficie minimale de 2 500 mètres carrés utilisables.

Périmètre : le terrain doit être situé sur un rayon d’approximativement 10 km du territoire de la ville de Joliette, là où le zonage le permet (voir la délimitation du périmètre sur le site Web de la Société).

Date d’entrée en vigueur du bail : le site proposé devra être disponible dès que possible, avant la date d’entrée en vigueur du bail de manière qu’il puisse être aménagé en vue de son occupation.

Pour consulter les autres conditions et critères, visitez le site de la Société à www.sqi.gouv.qc.ca, dans la section « Faire affaire avec nous », sous la rubrique « Avis d’intention et d’intérêt ». Les personnes intéressées pourront obtenir gratuitement le formulaire de renseignements à remplir.

Pour tout renseignement additionnel, veuillez communiquer avec M. Olivier Le Méner au numéro de téléphone 418 554-8788 ou par courriel à l’adresse suivante : [email protected].

Le formulaire de renseignements doit être reçu au plus tard le 3 mai 2024, à 15 h, heure du Québec, et être acheminé soit :

par la poste à la Société québécoise des infrastructures, à l’attention de Mme Mounia Hamida, à l’adresse suivante : Direction de la sollicitation du marché, 445, rue Saint-Gabriel, Montréal (Québec) H2Y 3A2.

par courriel à l’adresse suivante : [email protected]

Important : il ne s’agit ni d’un appel d’offres ni d’une invitation à soumissionner.



La présente demande de renseignements ne constitue ni un appel d’offres ni une demande de propositions. Cette démarche vise seulement à recueillir des renseignements généraux sur la disponibilité de sites à louer pouvant servir à d’éventuels appels d’offres publiques ou sur invitation selon le cas. Les proposants doivent démontrer que les espaces disponibles à la location satisfont ou peuvent satisfaire les critères mentionnés ci-dessus. La Société ne sera pas tenue de demander des soumissions ni de louer l’un des sites proposés.