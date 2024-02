Lancement de l'appel de candidatures de la première édition du prix Action LGBTQ+

La ministre responsable de la Condition féminine et chargée de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, a lancé aujourd'hui un appel de candidatures pour le prix Action LGBTQ+.

Ce prix récompense des organismes et des personnes qui contribuent à faire du Québec une société accueillante et respectueuse des droits des personnes LGBTQ+, notamment en réduisant les inégalités vécues par ces dernières.

« Chaque jour, des personnes et des organismes aux quatre coins du Québec s'activent pour que les personnes LGBTQ+ puissent vivre dans le respect et la dignité. Je trouvais donc important de souligner les réalisations qui contribuent à faire progresser l'égalité. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer le lancement du premier appel de candidatures du prix Action LGBTQ+, qui récompensera le travail de personnes engagées à faire du Québec un endroit ouvert et accueillant », a souligné la ministre.

Il se décline en deux catégories :

- Hommage: pour honorer les réalisations exceptionnelles, le dévouement et le mérite d'une personne ou d'un organisme québécois dans le domaine de la lutte contre l'homophobie et la transphobie;

- Milieu de vie en confiance: pour récompenser une personne ou un organisme s'illustrant dans un milieu de vie, par exemple dans le milieu de l'éducation, du sport et des loisirs ou dans le réseau de la santé et des services sociaux, et ayant contribué à l'instauration d'un environnement sécuritaire pour les personnes LGBTQ+ qui les fréquentent. Cette initiative peut aussi contribuer à la prévention de la violence à caractère homophobe et transphobe.

Les personnes et organismes qui souhaitent déposer une candidature peuvent le faire jusqu'au 22 mars 2024, par le biais du formulaire disponible sur la page Web du Prix Action LGBTQ+.

La première cérémonie de remise de prix aura lieu au printemps 2024.