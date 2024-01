Quand faire appel à un avocat en droit de la famille?

Les contes de fées souhaitent nous vendre l’idée qu’un couple n’est jamais parsemé d’embûches et que l’amour règne toujours entre les deux parties. Toutefois, pour beaucoup, cette situation matrimoniale est loin de faire l’unanimité, en ce sens où les épreuves de la vie peuvent venir bouleverser la vie familiale autrefois paisible comme tout. Il pourrait même en résulter une séparation ou un divorce. Or, ces événements sont bien souvent redoutés pour leur pénible parcours octroyé à chacune des parties du ménage éclaté.

Que font les avocats de famille?

Dans les faits, les avocats de famille sont des juristes qui prônent le respect des droits de chaque membre du ménage en ce qui concerne certaines situations, comme une séparation, des violences conjugales, la psychologie de l’enfant, le droit du mariage, les successions, la mise sous tutelle, etc. Sous tous ses chapeaux visant le respect du droit familial, l’une de ses missions consiste à conseiller ses clients sur certains dossiers légaux les concernant, puis de faire comprendre ce que dit la loi. Par la suite, il doit aussi remplir les procédures officielles de sorte à veiller à la réalisation des actes qui sont nécessaires. Et si un cabinet comme Avocats de Famille pouvaient contribuer à rendre le tout moins pénible pour tous?

Quand est-ce nécessaire de faire appel à de tels avocats de famille?

En fait, quand survient un événement aussi tenaillant sur le plan émotif que le divorce, surtout quand des enfants sont impliqués, il est nécessaire d’être accompagné du début à la toute fin du processus. Et ce, de sorte que les droits de chacun soient pris en considération et respectés. Par exemple, dans le cas où la garde des enfants aurait à être étudiée et qu’une pension alimentaire serait sur la table, des avocats de famille pourront nous fournir toute l’aide appropriée en ce sens.

On peut également faire confiance à une telle équipe de juristes quand on cherche à obtenir une entente avec notre conjoint. L’avocat agira alors à titre de médiateur et pourra départager les mésententes. Qui plus est, son expertise avisée dans le domaine aideront les ex-conjoints à diminuer les conflits au cœur des négociations entourant la pension alimentaire, la garde de l’enfant, etc. La venue d’avocats de famille sera également tout indiquée pour que les droits des parents et des enfants puissent être entendus, dans le cas d’une plainte auprès de la DPJ.

Enfin, l’expertise de ces avocats sert également à des fins plus sombres, lors de la signature d’un contrat de vie commune pour des conjoints de fait. Cet acte assure des droits pour les conjoints non légalement mariés, en leur fournissant une certaine protection en cas de séparation. N’étant pas destiné au transfert des biens comme un testament, ce contrat de vie commune établit des clauses visant le partage des biens advenant une cessation du couple, comme une pension alimentaire. Bref, quand la vie de famille se voit bouleversée par une tempête, peu de ressources professionnelles aussi adéquate que des avocats de famille peuvent nous fournir toute l’aide nécessaire dont on a étroitement besoin. N’hésitons donc pas à le contacter!