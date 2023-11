Recharge de véhicule électrique sur borne publique au Québec: facturation modifiée

Le gouvernement du Québec veut permettre aux utilisateurs de bornes publiques de recharge rapide pour véhicules électriques d’être facturés sur la quantité d’électricité consommée.

Actuellement, les clients sont facturés selon la durée de la recharge.

Le gouvernement a observé qu’en Amérique du Nord, l'industrie tend désormais à adopter la tarification en kilowattheures, qui permet une mesure plus transparente, équitable et prévisible du coût de la recharge rapide. Hydro-Québec et son réseau Circuit électrique s'inscrivent dans ce mouvement.

Pour mettre sa nouvelle mesure en marche, le gouvernement propose de modifier le Règlement sur les tarifs d'utilisation du service public de recharge rapide pour véhicules électriques.

En mai 2019, le gouvernement a fixé le premier tarif horaire applicable à l'utilisation d'une borne de recharge rapide d'une puissance de 50 kilowatts (kW). Deux ans et demi plus tard, ce règlement a été modifié afin de fixer, entre autres, des tarifs horaires applicables à l'utilisation d'une borne de recharge rapide, qui varient en fonction de la puissance de la borne utilisée.

En juin dernier, une autre modification proposait de nouveaux tarifs horaires applicables à l'utilisation d'une borne de recharge rapide d'une puissance supérieure à 100 kW.

