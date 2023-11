Simplifier la contestation de vos contraventions de stationnement

C O U R S U P É R I E U R E (CHAMBRE DE LA FAMILLE) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE NO : 700-04-034118-239 DIRLEY YOSHIRA ALVAREZ GONGORA Demanderesse c. JEISON LLANOS ANGULO Défendeur AVIS PUBLIC DE NOTIFICATION (Articles 136 & 137 C.p.c.) Avis est donné au Défendeur de vous présenter au greffe de ...