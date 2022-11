Comment trouver les meilleurs courtiers hypothécaires à Montréal ?

Souscrire un prêt hypothécaire peut être stressant, car c’est souvent un projet complexe où notre banquier utilise un vocabulaire peu commun.

On sent souvent qu’on fait un choix sans trop comprendre toutes les formalités. Pourtant, il s’agit du plus gros emprunt de notre vie.

Ce que plusieurs personnes ne savent pas, c’est qu’il existe des professionnels dont le rôle est de simplifier le processus de financement hypothécaire de leurs clients.

Ces professionnels sont les courtiers hypothécaires. Il y en a plusieurs à Montréal qui offrent leurs services et qui peuvent réellement vous faire économiser gros sur votre hypothèque.

Mais comment fait-on pour trouver les courtiers les plus performants ?

À quoi sert un courtier hypothécaire ?

Le rôle d’un courtier hypothécaire est d’accompagner ses clients dans le magasinage de leur prêt hypothécaire.

Contrairement à un banquier, le courtier ne représente pas une banque, mais une multitude de banques. Il agit comme intermédiaire entre les clients et les institutions financières.

Il compare pour vous les taux de +20 banques

Il monte votre dossier de financement

Il évalue votre capacité d’emprunt

Il simplifie vos démarches de financement

Il vous conseille sur le bon produit à choisir

Bref, votre courtier devient un allié de taille, puisqu’il est indépendant des banques et vous permet de comparer plusieurs offres.

Pourquoi consulter un courtier hypothécaire plutôt qu’une banque ?

Le réflexe de plusieurs acheteurs et propriétaires est souvent d’aller rencontrer leur banque lorsqu’ils ont besoin d’une hypothèque.

Pourtant, leur banque peut uniquement leur proposer les produits et les taux de leur institution.

En rencontrant un courtier hypothécaire, vous pouvez au contraire comparer les offres et produits d’une multitude de banques et prêteurs virtuels.

Cela vous permet de mettre en compétition les taux des banques pour dénicher l’offre la plus avantageuse.

Pourquoi se contenter de voir les produits et taux d’une seule banque, quand on peut comparer gratuitement les taux de plusieurs ?

Quels outils permettent de trouver les meilleurs courtiers hypothécaires à Montréal ?

Il y a des centaines de courtiers hypothécaires en activité dans la grande région de Montréal. Ça peut rapidement devenir difficile de déterminer vers quel courtier se tourner.

Heureusement, il existe des outils en ligne pour trouver le meilleur courtier hypothécaire à Montréal selon ses besoins.

Soumissions Prêt Hypothécaire en est un bon exemple.

Cette plateforme vous permet de trouver rapidement un courtier hypothécaire dans votre secteur sans frais.

C’est une façon simple et rapide d’entrer en contact avec un courtier indépendant qui a été vérifiée. Celui-ci pourra alors prendre en charge votre projet de financement.

Quelles sont les plus grosses agences hypothécaires à Montréal ?

Les courtiers hypothécaires travaillent généralement au sein de cabinets ou d’agences hypothécaires.

Vous en connaissez surement quelques-unes en raison des publicités qui passent dans les réseaux sociaux.

À Montréal, il y a de nombreuses agences en activité, mais les plus populaires sont les suivantes :

Multi-Prêts

Hypotheca

Planiprêt

Dominion

Toutes ces agences offrent une excellente qualité de service. Il y a également une multitude d’autres agences hypothécaires dans la région. Prenez le temps de les magasiner.

Quelles banques sont affiliées avec les courtiers hypothécaires ?

Ce ne sont pas toutes les banques qui acceptent que leurs produits hypothécaires soient distribués et vendus par l’intermédiaire des courtiers hypothécaires.

Certaines banques misent sur leurs stratégies de publicité à l’interne, et ne veulent pas d’intermédiaire entre eux et les clients.

À l’inverse, plusieurs banques acceptent le fait que les clients aiment le principe de magasiner leur prêt. Voici justement quelques exemples de banques qui offrent leurs produits via les courtiers hypothécaires à Montréal :

Banque Scotia

Desjardins

Banque TD

Banque Manuvie

MCAP

IA Groupe Financier

La Capitale

Et plus encore !

Demandez à votre courtier hypothécaire la liste de toutes les banques qui sont affiliées avec son agence. Il se fera un plaisir de vous la remettre.

Les avantages de magasiner son prêt avec un courtier hypothécaire

Concrètement, quels avantages obtenez-vous en consultant un courtier hypothécaire ? Il y en a plusieurs :

Vous obtenez l’aide d’un expert indépendant des banques

Vous mettez les offres des banques en compétition

Vous économisez du temps, puisque le courtier s’occupe de toutes les étapes

Vous économisez de l’argent en trouvant le meilleur taux d’intérêt disponible sur le marché

Et plus encore !

Avez-vous vraiment besoin d’en savoir plus ? Pourquoi se contenter de consulter son banquier quand un courtier peut magasiner pour vous les offres des banques. L’essayer, c’est l’adopter !