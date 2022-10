COVID-19 : la situation se maintient au Québec

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé s’est présenté devant les médias, aujourd’hui, en compagnie du directeur de la Santé publique, Dr Luc Boileau, afin de faire le bilan sur la situation au Québec face à la COVID-19.

Tout comme mentionné il y a deux semaines, avec l’arrivée de l’automne les autorités s’attendaient à une recrudescence des cas, mais finalement elle est beaucoup moins importante qu’estimée. En effet, depuis les quatre semaines, il y a une hausse des cas particulièrement chez les 70 ans et plus et chez les travailleurs de la santé.

D’ailleurs, près de 3 000 sont absents en raison du virus. Bien qu’il y ait une légère hausse des hospitalisations, le ministre assure que cela ne se fait pas sentir dans les soins intensifs.

Toutefois, la Santé publique continue d’observer ce qui se passe à l’étranger en particulier en Europe qui connaît de nouveaux variants ce qui n’est pas encore le cas ici. C’est pourquoi, que M.Dubé rappelle aux gens d’aller se faire vacciner.

Il y aurait 22 % de la population qui ont reçu une dose de rappel dans les cinq derniers mois. Ce qui représente 1,5 million de vaccins qui ont été donnés. Même si le pourcentage semble faible, le ministre souligne que chez les 60-79 il monte à 39 % et à 52 % pour les 80 ans et plus qui sont la population la plus à risque.

Depuis le 15 août, on vaccine en moyenne 100 000 personnes, tous âges confondus, par semaine, dont le 2/3 sont des personnes vulnérables. Ainsi, le rythme de vaccination est constant et les autorités de la santé veulent le maintenir dans les prochaines semaines.

De plus, il est rappelé qu’il est possible pour les 60 ans et plus de recevoir le vaccin contre l’influenza en même temps que sa dose de rappel pour la COVID-19.

Finalement, il est demandé de ne pas hésiter à porter le masque dans les lieux publics lorsque l’on a des symptômes s’apparentant au virus.