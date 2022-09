Votre cote de crédit peut vous être demandée pour accéder à certains biens et services. Par exemple, il est fréquent que les propriétaires demandent à consulter votre dossier avant de vous accorder leur logement et de signer un bail de location. Une mauvaise cote de crédit peut alors véritablement vous handicaper. Mais qu’est-ce qu’une bonne cote de crédit ?

À quoi sert une cote de crédit ?

Commençons par le commencement avec un petit rappel des faits. Attribuée par les agences de notation de crédit, la cote de crédit permet aux créanciers d’évaluer la solvabilité de leurs potentiels emprunteurs, c'est-à-dire leur capacité à s'acquitter de leurs dettes.

Inscrite à votre dossier, elle caractérise votre comportement financier selon certains critères et facteurs qui influencent justement votre score. Les éléments qui agissent sur votre cote de crédit sont au nombre de cinq et d’importance différente :

Votre historique de paiement compte pour 35% de votre cote de crédit. Si vous accumulez les retards de remboursement, vous serez forcément pénalisé.

Votre utilisation du crédit disponible, qui joue pour 30% de votre score. Veillez à ne pas atteindre plus de 50% de votre marge de crédit, même si vous payez la totalité du solde de votre crédit à la fin du mois.

La date d’ouverture de votre compte impacte votre cote à hauteur de 15%. L’ancienneté de votre compte rassure en effet les prêteurs s’ils ont accès à l’historique de vos habitudes de paiement depuis un certain temps.

La variété et le nombre de vos créanciers, pour 10%. Détenir différents comptes est apprécié, à condition de ne pas vous surendetter !

Enfin, les nouvelles demandes de crédit que vous faites pèsent 10% dans la balance. Chaque fois qu’une entreprise, une société de crédit ou n’importe quel prêteur demande l’examen de votre dossier, votre cote de crédit s’en voit affectée puisque vous êtes, aux yeux des créanciers, plus susceptibles de vous endetter.

C’est quoi, une bonne cote de crédit ?

La cote de crédit se traduit par un numéro à trois chiffres et peut aller de 300 à 900. Plus votre score est élevé, meilleur est votre dossier. Une cote jugée bonne commence à 670. Elle sera considérée comme très bonne entre 725 et 759 et excellente au-delà de 800. Notez que les échelons varient légèrement d’une agence de notation à une autre.

La cote de crédit évolue au fil du temps. Si vous avez obtenu un score dit mauvais, ne baissez pas les bras, vous avez toutes les chances de l’améliorer en ajustant votre comportement selon les critères énoncés. Toutefois, si vous avez besoin d’une source de financement rapide pour pallier un imprévu ou vous donner un coup de pouce dans une situation inconfortable, sachez qu’il existe des prêts personnels pour mauvais crédit. Ce type d’emprunt est délivré par des institutions spécialisées qui vous offrent de vous prêter une somme d’argent sans enquête de crédit, donc votre dossier ne peut pas vous pénaliser.