Découvrez les emplois en demande au Québec

Le Québec est reconnu comme terre d’emploi. De nombreux immigrants font le pas chaque année de venir s’installer dans la province pour décrocher de nouvelles opportunités et faire évoluer leur carrière. Plusieurs secteurs sont touchés de plein fouet par la pénurie de main-d'œuvre et recrutent en nombre. Notre équipe vous a concocté le top 5 des professions qui recrutent en ce moment au Québec !

Infirmiers et aides-soignants

Déjà bien fragilisé ces dernières années, le domaine de la santé n’a pas été épargné durant la crise Covid-19. Le personnel soignant a dû faire face à de nombreux défis et manque cruellement de renfort dans ses rangs.

Si vous détenez un diplôme en sciences infirmières ou en soins de la personne, vous devriez trouver rapidement un emploi !

Conducteur de camions

L’industrie éprouve beaucoup de difficultés à recruter suffisamment de main-d'œuvre pour compenser les départs à la retraite. Énormément de postes sont disponibles un peu partout dans la province. Ce peut-être une bonne opportunité pour vous de vous installer loin de la ville, de trouver un emploi en région et de profiter d’un nouveau cadre de vie.

Si vous aimez voir du pays et passer régulièrement les frontières, vous n’aurez aucune difficulté à trouver un emploi dans ce secteur !

Programmeur et développeur Web

Avec la pandémie, les dernières entreprises qui étaient alors réfractaires au changement ont dû se résoudre à entreprendre à leur tour un virage numérique pour adapter leur offre à la situation mondiale.

La crise du Covid-19 a accéléré l’expansion du commerce électronique pour permettre aux entreprises de poursuivre leurs activités. La maîtrise des langages informatiques et de la programmation est devenue une compétence essentielle et très recherchée.

Il s’agit d’un poste que vous pouvez la plupart du temps exercer en télétravail d'où vous voulez tant que vous êtes bien équipé en matériel informatique.

Gestionnaire des ressources humaines

La pénurie de talents s’accompagne d’une demande croissante de personnel en ressources humaines afin de combler les postes vacants. Au-delà de trouver et de convaincre les bons candidats, les ressources humaines sont confrontées à de nombreux défis dans le contexte actuel du marché de l’emploi. La pandémie a profondément bouleversé les façons de faire au travail.

Le rôle des gestionnaires est plus que jamais essentiel pour garantir un climat de travail sain et sécuritaire pour tous les employés. Outre le fait de prêter attention aux bien-être de son équipe, c’est primordial de savoir retenir ses talents et de faire rayonner sa marque employeur.

Réceptionniste ou adjoint administratif

Les métiers administratifs sont en demande constante. Chaque entreprise, quelle que soit sa taille, implique la gestion de tâches administratives, qu’il s’agisse d’assister les équipes, d’accueillir les clients et partenaires ou d’assurer le suivi de la comptabilité. Selon les besoins internes, une seule personne peut incarner les multiples rôles administratifs de l’entreprise ou il peut y avoir tout un service dédié.