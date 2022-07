Les habitudes des consommateurs concernant le magasinage pour une nouvelle garde-robe sont multiples.

Alors qu'il y a plusieurs personnes qui font leurs achats dans des centres commerciaux, on retrouve de plus en plus de jeunes qui décident de privilégier les achats seconde main dans les friperies pour l'environnement, mais aussi pour avoir accès à des morceaux de vêtements uniques.

D'autres personnes magasinent majoritairement en ligne, surtout après la longue période de confinement qui ne nous permettait pas de fréquenter les centres commerciaux.

On retrouve aussi des clients de longue date qui fréquentent des boutiques locales dans leur quartier ou leur ville par habitude ou pour encourager leurs propriétaires.

Et vous, où magasinez-vous lorsque vous souhaitez acheter de nouveaux vêtements?

Répondez à notre sondage maison sur le sujet!